Un chat gris montre son incroyable attachement pour son arrière-grand-père en faisant de ses épaules son endroit préféré (vidéo)

Parfois, la plus belle complicité se passe de mots. Le petit chat gris de Shelby Donovan le prouve chaque jour, trouvant sur les épaules de son arrière-grand-père le plus doux des refuges. Récemment, l’un de leurs tendres câlins a été immortalisé en vidéo et a réchauffé le cœur de nombreux internautes.

Shelby Donovan, jeune chanteuse de la Nouvelle-Orléans (États-Unis) au sein des Victory Belles, un groupe qui reprend des airs des années 40, partage sa vie avec 2 chats.

L’un d’eux, un petit félin gris et blanc, est un véritable pot de colle. Très câlin avec sa maîtresse, il montre le même amour et la même tendresse envers son arrière-grand-père, comme le prouve une vidéo TikTok récemment partagée par Shelby.

Un touchant câlin

Dans cette courte publication, le minou montre combien il aime le vieil homme en se perchant sur ses épaules pour un tendre câlin. En effet, son endroit préféré au monde n'est ni une fenêtre ensoleillée ni un lit douillet, mais bien le dos de son arrière-grand-papi. Confortablement installé, on voit ainsi ce minou affectueux se lover contre lui et se frotter chaleureusement contre ses épaules et sa tête.

« Trouvez quelqu’un qui vous aime autant que mon chat aime mon grand-père », dit la légende. Difficile de ne pas sourire devant autant de tendresse !

Cette scène touchante a par ailleurs fait fondre le cœur de bien des internautes qui ont partagé leur émotion dans les commentaires. « Papi doit être vraiment un amour pour que son chat soit aussi câlin avec lui, ou alors ils sont tous les 2 diaboliques et vont conquérir le monde ! », a écrit avec humour l’un d’entre eux. « C'est vraiment impressionnant d'être aimé comme ça par un animal. Ça en dit long sur votre âme ! », a ajouté un autre.

De son côté, le vieil homme ne tente pas de faire descendre le petit chat de ses épaules, et on devine qu’il savoure lui aussi ce câlin, véritable source de bonheur.

L’impact des animaux sur le bien-être des personnes âgées

Après avoir relayé cette tendre vidéo, Parade Pets a également tenu à rappeler que la présence d’animaux de compagnie avait un impact précieux sur le bien-être des personnes âgées.

Passer du temps avec des boules de poils comme le chat de Shelby apporte en effet de véritables bienfaits émotionnels : elles aident à réduire la solitude, instaurent des routines et donnent un sens aux journées grâce aux soins et aux interactions quotidiennes.

Que ce soit par des caresses réconfortantes ou simplement par leur présence rassurante, les animaux peuvent ainsi devenir une source de joie pour de nombreuses personnes âgées. Le grand-père de Shelby peut en témoigner !