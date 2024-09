Un chien en détresse retrouvé dans un parc pour enfants et pris en charge par les services animaliers

Un chien a été retrouvé enchaîné dans un parc par un témoin et pris en charge par les services animaliers locaux. À en juger son état général et la façon dont il a été laissé, ses bienfaiteurs n’ont aucun doute sur le fait qu’il ait été négligé, si ce n’est maltraité par son ancien détenteur.

À Coventry, ville située dans les Midlands de l'Ouest en Angleterre, un témoin a découvert un chien de type American Bully attaché contre une barrière. Le pauvre animal était en piteux état, ce qui laissait penser que sa vie avait été un enfer jusqu’à présent.

Le canidé a été repéré dans le parc de Coundon Hall aux environs de 8h30 du matin, rapportait Coventry Telegraph. Il était enchaîné à l’intérieur de l’aire de jeu et n’avait ni nourriture, ni eau à proximité. Aucun effet personnel non plus n'avait été laissé autour de lui.

Une négligence évidente

Sur Facebook, un homme affirmant être celui qui a trouvé le chien a donné des précisions quant à son état général. Il a déclaré que l’animal était affamé et sa maigreur pouvait en témoigner. Son squelette était saillant, ce qui laissait supposer qu’il n’avait pas mangé à sa faim depuis longtemps.

Le témoin a également déclaré que le rescapé dégageait une forte odeur : « Il a également été gardé en extérieur, car il sentait vraiment mauvais » écrivait-il. L’homme a ensuite assuré avoir emmené le chien à la RSPCA locale, association de sauvetage, laquelle l’a refusé, car elle ne prenait pas en charge les chiens catégorisés.

Spotted Coventry City / Facebook

Le quadrupède a donc été confié aux services animaliers de la ville en attendant qu’une solution soit trouvée. En découvrant le minois du chien sur les réseaux sociaux et les circonstances de son abandon, les internautes ont été particulièrement scandalisés : « Ça me rend malade, pauvre petit. Le chien fait partie de la famille et pour la vie. J'espère qu’il sera bientôt aimé dans une maison » écrivait quelqu’un, « Je suis consterné par la personne qui l'a laissé là-bas pendant 5 heures et plus... honte à vous » condamnait un autre internaute.

Espérons que le rescapé puisse enfin profiter de la vie qu’il mérite depuis toujours et qu’il acceptera d’ouvrir son cœur à nouveau après tout ce qu'il a enduré.