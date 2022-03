200 chiens sauvés et retirés d'une maison de l'horreur

Plusieurs associations de protection animale sont intervenues dans une propriété où 200 chiens s’entassaient et vivaient dans des conditions terribles, entre surpopulation et insalubrité. La famille ayant accepté de les laisser partir, elle ne sera pas poursuivie.

Des centaines de chiens ont été secourus dans une maison envahie par les déchets, rapporte FOX 19 ce lundi 28 mars.



Guardians of Rescue / Facebook

Leurs propriétaires sont un couple vraisemblablement atteint du syndrome de Noé. Sur la propriété, il n’y avait pas que les animaux qui s’entassaient ; des objets et détritus de toutes sortes rendaient les lieux totalement insalubres. Si bien d’ailleurs que les intervenants, issus de différentes associations locales, mais aussi venus d’Etats voisins, ont dû enfiler des combinaisons pour préserver leur santé.



Guardians of Rescue / Facebook

La maison en question se trouve à Williamsburg dans l’Etat du Kentucky. Les bénévoles s’y sont rendus samedi dernier pour sauver les chiens dans une opération menée par Guardians of Rescue, association basée à Smithtown dans l’Etat de New York.

Parmi les autres organisations présentes, All Dogs Come From Heaven, dont le refuge est à Amelia dans l’Ohio, a pris en charge une cinquantaine de canidés. Sa vice-présidente Margaret Coplen se dit choquée par ce qu’elle y a vu. « Je m’excuse d’être un peu émotive. Vous ne vous habituez pas à ce genre de chose, confie-t-elle. Chaque cas que vous traitez est aussi grave que le précédent, et cela ne semble pas changer ».



Guardians of Rescue / Facebook

Des chiens entourés de « centaines de sacs d’ordures »

Elle indique que les « chiens vivaient à l'extérieur dans une saleté extrême, au milieu de centaines et de centaines de sacs d’ordures ».

La plupart des chiens sont jeunes et de petite taille. Certains souffrent de la parvovirose, une maladie mortelle. Gale, infections oculaires et toux du chenil ont également été diagnostiquées chez les 200 quadrupèdes évacués.



Guardians of Rescue / Facebook

Les propriétaires ne seront pas poursuivis, car ils ont accepté de se séparer des animaux. Margaret Coplen pense qu’ils étaient animés de bonnes intentions, mais s’étaient laissé dépasser par la situation.

Les chiens sont nettoyés, examinés et soignés dans les différents refuges où ils ont été répartis. Ils seront ensuite confiés à des familles d’accueil, voire adoptés si leur état de santé le permet.

Guardians of Rescue / Facebook