Disparue pendant 18 jours, une chatte est retrouvée dans la forêt à 110 km de son domicile

Une chatte nommée Periwinkle avait disparu de son domicile situé à Salem (Oregon, États-Unis), près de 3 semaines auparavant. 18 jours plus tard, elle a été retrouvée, errant dans la forêt domaniale de Tillamook, à 110 km de chez elle. Si nul ne sait comment elle a fait pour parcourir une telle distance, sa maîtresse Tanna Trueblood est heureuse qu’elle soit saine et sauve.

Le 4 avril dernier, Periwinkle, la chatte de 4 ans de Tanna Trueblood, une habitante de la ville de West Salem située en Oregon (États-Unis), a disparu de son domicile. En dépit des recherches actives, sa maîtresse désespérait de la revoir un jour. Mais elle a reçu, le 22 avril, la plus étonnante des nouvelles.

Une nouvelle inespérée

En effet, 18 jours après sa disparition, Periwinkle avait été aperçue dans le secteur de la forêt domaniale de Tillamook, qui se trouve à plus de 110 km de Salem. C’est une habitante du coin qui l’a repérée, errant près de la Wilson River Highway. Après l’avoir attrapée, la bonne samaritaine l’a conduite chez un vétérinaire pour qu’elle soit examinée. C’est là que sa puce d’identification a révélé que la chatte appartenait à la famille Trueblood, qui a aussitôt été contactée.

Tanna Trueblood / KATU TV

110 km de distance

Le média KATU TV a interviewé la famille, encore sous le choc de cette nouvelle. « Nous étions complètement paniqués », déclarait Tanna Trueblood.

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Alors que la famille rejoignait la région de Tillamook, une question restait en suspens : comment Periwinkle avait-elle pu parcourir une telle distance ? « Honnêtement, j'en sais autant que vous », avouait Tanna Trueblood.

Tanna Trueblood / KATU TV

Après un trajet d’une heure et quarante minutes, les Trueblood ont récupéré la fugueuse. Si Periwinkle était sale, elle était pourtant en bonne santé. « J'aimerais que Peri puisse nous le dire elle-même. Je suppose qu'elle a fini par sauter dans la benne d'un camion et qu'elle a dû être transportée. Sinon, ça a dû être une très longue marche pour elle », déclarait encore Tanna. Grâce à son retour à la maison, qui a été célébré comme il se doit et qui a vu la chatte se faire offrir un panier garni, la famille est soulagée. « C’est un sentiment formidable de pouvoir faire le tour de la ville et retirer toutes les affiches de disparition, en sachant qu’elle est en sécurité chez elle. »

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Tanna Trueblood / KATU TV

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Pour les propriétaires de chats ayant un félin d’extérieur ou qui est autorisé à sortir de la maison, c’est souvent une inquiétude : savoir ce que son chat fait de ses journées et surtout jusqu’où il s’éloigne de son domicile. Si les mésaventures comme celle de Periwinkle sont possibles, rassurez-vous, en moyenne votre félin adoré ne s’éloigne que d’une distance de 352 mètres, selon une étude réalisée par des spécialistes norvégiens en 2022.