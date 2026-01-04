Étonnés par leur propre fourrure qui se dresse, deux chatons Maine Coon découvrent les effets hilarants de l'électricité statique (vidéo)

Difficile de résister au charme des chatons Maine Coons lorsque leur quotidien se transforme en véritable spectacle de tendresse. Entre jeux espiègles et moments de pure complicité, certaines de ces petites créatures (elles ne le restent pas longtemps) savent captiver le cœur des internautes en un clin d’œil. C’est exactement ce qu’ont réussi à faire 2 boules de poils dont les aventures, partagées sur TikTok par leurs humains, ont récemment enflammé la toile grâce à une scène aussi inattendue qu’irrésistible.

Outre leur grande taille et leur douceur exceptionnelle, les Maine Coons sont aussi connus pour la beauté et l’épaisseur de leur fourrure. Ils l’arborent dès leur plus jeune âge, ce qui ne fait que les rendre encore plus irrésistibles. Quand, en plus, l’électricité statique vient s’en mêler, on obtient des scènes face auxquelles il devient bien difficile de ne pas craquer.

Il suffit de le demander aux propriétaires de Thalla et Auxo, 2 magnifiques chatons Maine Coons qui passent leur temps à se chamailler et à s’amuser. Se faisant appeler “@greekgardenmainecoons” sur TikTok (Greek Garden Maine Coons), le couple constitué de Melanie (surnommée Hazel) et Dallas est à la tête d’un petit élevage familial basé à Lehi dans le nord de l’Etat de l’Utah (Etats-Unis) et partage régulièrement d’adorables vidéos de ses petits protégés, dont le duo en question.

L’une de ces séquences en particulier a fait fondre les internautes. On y voit Thalla et Auxo qui jouent ensemble et découvrent le “pouvoir magique” de l’électricité statique sur leur pelage.



@greekgardenmainecoons / TikTok

Un phénomène courant et sans danger

A force de s’agiter et de se frotter contre la couverture duveteuse et en fibre synthétique sur laquelle ils se trouvent, les 2 petits félins provoquent un transfert massif d’électrons et voient ainsi leur poil se hérisser. Ce qui ne manque pas de les surprendre ; l’un d’eux observe des pauses et se retourne pour observer sa fourrure dressée sur son dos.

La vidéo a été mise en ligne le 29 novembre 2025 sur TikTok et est relayée par Parade Pets . La voici :

Rappelons, au passage, que ce phénomène est sans danger pour les chatons. L’électricité statique est favorisée par la friction contre certaines matières, comme c’est le cas ici, et d’autres facteurs tels que l’air ambiant froid et sec.