Jugé « bizarre » et rejeté par les visiteurs du refuge, un chat aveugle s'accroche avec espoir à une femme venue adopter un autre animal (vidéo)

Echo s’est retrouvé au refuge avec sa fratrie et tous les félins ont trouvé une famille sauf lui. Parce qu’il était aveugle et qu'il n’avait pas la même apparence que les autres, il a été délaissé, voire moqué, par les adoptants. Heureusement, une femme a su l’apprécier à sa juste valeur et lui a offert ce que personne n’avait souhaité lui donner jusqu’à présent : une maison aimante.

En 2024, Kay Minzel est allée au refuge pour animaux de Yellowstone Valley (États-Unis), pour adopter le chaton qu’elle avait elle-même secouru quelque temps auparavant. Ce dernier a néanmoins été adopté entre-temps, ce qui a peiné la femme jusqu’à ce qu’elle découvre une autre boule de poils qui avait cruellement besoin de sa bienveillance. Il s’agissait d’Echo, un chaton constamment jugé sur son apparence.

Effectivement, Echo n’est pas tout à fait identique aux autres tabby, car il n’a plus d’yeux . Lorsqu’il a été pris en charge par l’association avec sa fratrie, ses sauveteurs ont constaté qu’il avait de graves soucis oculaires. Après concertation, il a été décidé qu’il valait mieux lui ôter les 2 yeux : « Cela a laissé Echo sans yeux et, au moment de son adoption, il avait le visage rasé et 2 grandes cicatrices », témoignait Kay.

© Kay Minzel

Un triste constat

Malheureusement, avec son nouveau physique, Echo s’est fait ignorer par les adoptants. Kay a d’ailleurs été témoin de la façon dont l’animal se faisait rejeter par les visiteurs du refuge. Cela l’a beaucoup peinée, notamment lorsqu’elle a entendu les critiques faites à son sujet : « Une personne a dit qu'elle ne pouvait pas imaginer adopter un chat comme celui-là. Pendant que je faisais sa connaissance, quelqu'un d'autre a dit que c'était bien qu'il y ait des personnes pour adopter les "animaux bizarres », racontait-elle à Newsweek .

Mais pour elle, Echo n’était pas un « animal bizarre ». C’était simplement un félin qui, comme tous ceux qui se trouvaient sur place, cherchait l’amour et la bienveillance d’une famille. Même si elle pensait repartir avec un autre chat au départ, Kay savait qu’elle était celle qui devait offrir sa chance à Echo. Comme une évidence, elle a décidé de l’adopter. D’autant plus que le félin lui avait envoyé des signaux positifs en s’accrochant à elle lors de la première visite.

