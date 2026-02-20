« Elle arrive toujours au bon moment », cette chatte réconforte silencieusement sa maîtresse lors des coups de blues (vidéo)

Une séquence partagée sur Instagram, ayant une chatte et sa maîtresse comme protagonistes, a récemment ému des milliers d’internautes. On y découvre une réflexion sincère sur ces gestes silencieux qui, parfois, en disent bien plus que des mots.

Suivi par plus de 22 000 followers, le compte Instagram « frenchy_siberian » est consacré à un merveilleux duo composé d'une chatte de race Sibérien, répondant au nom d'Ulie, et de sa propriétaire prénommée Anne. D'après la présentation que l'on peut y lire, la jeune femme emmène la féline partout où elle va et cette dernière « se comporte comme une vraie Parisienne ».

Le compte regorge de photos et de vidéos sublimes qui permettent à la fois de profiter de la beauté d'Ulie et de voir à quel point elle et son humaine sont attachées l'une à l'autre et complices.

Dans l'une de ces séquences, Anne répond à une question bien spécifique : si Ulie ne peut pas parler, comment sa maîtresse peut-elle savoir qu'elle l'aime ?



frenchy_siberian / Instagram

« Comme si c’était exactement là qu’elle devait être »

La vidéo montre la chatte tendrement blottie contre sa propriétaire, qui l'embrasse avec autant d'affection, mais ces images sont accompagnées d'un texte tout aussi touchant et dont voici la traduction :

« Elle ne peut pas parler. Mais elle arrive toujours au bon moment. Chaque fois que je me sens triste, fatiguée ou simplement pas dans mon assiette, elle me trouve. Elle s’installe à côté de moi comme si c’était évident. Comme si c’était exactement là qu’elle devait être.

Il y a quelque chose de puissant dans un amour qui n’a pas besoin de mots. Pas de réassurance. Pas de trop-plein de pensées. Juste une présence silencieuse qui dit : tu n’es pas seule. Je crois sincèrement que c’est sa façon à elle de m’aimer. On dit que les chats sont indépendants. C’est vrai. Et c’est précisément pour ça que ces moments veulent tout dire.

Les amoureux des chats comprendront. »

Difficile de ne pas être d'accord avec ces émouvantes paroles et de ne pas être sensible à leur profondeur.

Voici la vidéo en question, relayée par Newsweek :

