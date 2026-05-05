Partis sauver une chatte et sa portée, les sauveteurs rencontrent un chat affectueux en quête d’un foyer et décident de l’aider

Le Community Cat Club, un refuge pour animaux situé dans le sud du New Jersey (États-Unis) avait organisé un sauvetage pour aider une chatte et ses petits. Au cours de cette opération, les bénévoles, dont faisait partie Sara Sharp, ont repéré un chat mâle tigré, seul et sauvage, mais étonnamment affectueux. Comprenant qu’il ne pouvait pas rester dans la nature, elle a décidé de l’emmener et de lui offrir une nouvelle chance.

C’est au cours d’une opération de type TNR (Trap-Neuter-Release, « capturer-stériliser-relâcher ») que Sara Sharp, la présidente du refuge Community Cat Club, et d’autres bénévoles ont repéré un chat tigré, seul et sauvage. Venus à l’origine pour secourir une chatte et ses petits, ils ne s’attendaient pas à tomber sur ce gros matou qui rôdait dans le coin et paraissait veiller sur les autres chats du secteur. Pourtant, sous ces airs de chats de rue que rien n’effraie, se cachait un adorable félin affectueux en quête d’un foyer.

Community Cat Club

Un chat en demande d’affection

Alors que Sara s’occupait de la chatte et de sa portée, le chat tigré ne cessait de venir vers elle, réclamant des caresses et son attention. Comprenant qu’il était loin d’être le matou inaccessible que laissait entrevoir son allure, Sara a alors décidé de ne pas le laisser seul dehors et de lui offrir un endroit sécurisant.

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Une fois au refuge, il a été baptisé Sirloin, et a été placé en quarantaine, le temps de lui faire passer des examens. Puis c’est auprès d’une bénévole du Community Cat Club, prénommée Erika, qu’il a été placé en famille d’accueil. Alors qu’il prenait doucement ses marques dans cette nouvelle vie loin de la rue, Sirloin devait d’abord apprendre à utiliser la litière, comme l’expliquait le média Love Meow qui a relayé son histoire. « Il ne lui a fallu qu'une semaine pour s'acclimater complètement ici. C’est un chat très sûr de lui », expliquait Erika. Sirloin a également dévoilé l’une de ses particularités physiques. Il est polydactyle, ce qui signifie qu’il a un doigt supplémentaire à chaque patte.

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À l’aise dans sa nouvelle vie

Nul ne sait combien de temps il a passé dehors, mais il s’est très vite fait à sa nouvelle existence. À mesure que les jours défilaient chez Erika, il a révélé son caractère joueur, allant jusqu’à bondir et faire des culbutes tel le chaton qu’il n’est plus, au point d’en oublier parfois qu’il est plutôt imposant. Il est très affectueux, adore « faire des biscuits », et aime être près des gens, notamment d’Erika qu’il suit partout dans la maison. Et elle confiait qu’il aimait tant les câlins, qu’il n'hésitait pas à se dresser sur ses pattes arrière et à tendre les pattes avant vers elle pour lui signifier qu’il aimerait être porté. À l’aise dans sa nouvelle vie, il paraît avoir trouvé le bonheur auquel il aspirait.

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S’il n’était pas celui pour qui Sara et son équipe s’étaient déplacées ce jour-là, il a pourtant su se faire remarquer pour enfin trouver son bonheur et le confort d’une vie loin de la rue.

L’info Woopets : qu’est-ce que la polydactylie chez les chats ?

Fréquente dans les races des Maine Coon et des Pixie-Bob, la polydactylie est une mutation génétique qui fait qu’un chat possède un doigt en plus à chaque patte, ou à une seule patte. Dans des cas plus rares, il peut y avoir plus d’un doigt en trop. Cette mutation peut prendre plusieurs formes.