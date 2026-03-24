Confondu avec une femelle gestante à cause de sa maladie, un chat errant est soigné d'une péritonite infectieuse féline

Prince, un chat errant autrefois condamné par la péritonite infectieuse féline, a miraculeusement survécu grâce à un traitement antiviral quotidien. Aujourd’hui en pleine forme et plein d’énergie, il profite de sa nouvelle vie au refuge Casablanca Kitty Club, entouré de congénères, de sa sauveuse et de son meilleur ami.

Nous vous avions récemment parlé de Jad, chatte errante mal en point secourue par Meryem, la fondatrice du refuge Casablanca Kitty Club au Maroc. Cette dernière a récemment sauvé un autre félin en détresse. Il s'appelle désormais Prince et son histoire est rapportée par The Dodo .

Le jour où Meryem a rencontré ce chat dans la rue, elle l'a d'abord pris pour une chatte enceinte en raison de son ventre gonflé. Elle lui a proposé de la nourriture, mais l'animal a refusé. Un comportement inhabituel qui lui a mis la puce à l'oreille.



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Elle a réussi à capturer le quadrupède et l'a emmené chez le vétérinaire. Celui-ci a découvert qu'il s'agissait d'un mâle et qu'il était atteint de la PIF (péritonite infectieuse féline), une maladie potentiellement mortelle.



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Un traitement salvateur et un nouveau départ

Le félin a commencé à recevoir un traitement sous forme d'injections quotidiennes. Son état s'est progressivement amélioré ; la fièvre est retombée et son ventre devenait de moins en moins volumineux. Il a également retrouvé l'appétit.



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Au lieu de le relâcher dans la rue, Meryem a décidé de le garder dans son sanctuaire. Elle lui a même trouvé un joli nom : Prince.

Au fil des semaines, il a révélé son attachante personnalité, se montrant amical, sociable et joueur, en particulier avec ses congénères. Il s'est d'ailleurs fait un très bon ami appelé Blue. Tous 2 sont vite devenus complices et inséparables. « Ils sont constamment blottis l'un contre l'autre », dit Meryem.



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Aujourd'hui, Prince est un chat « heureux, en bonne santé, débordant d'énergie » et elle se dit « extrêmement fière de lui ».

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L'info Woopets : quel est ce mal dont Prince souffrait et qui aurait pu lui être fatal ?

La péritonite infectieuse féline est une maladie grave causée par un virus. Elle peut provoquer plusieurs symptômes, dont un gonflement du ventre dû à l’accumulation de liquide (comme chez Jack), de la fièvre, de la fatigue et une perte de poids.

Longtemps considérée comme systématiquement mortelle, la PIF peut aujourd’hui, dans certains cas, être traitée avec des antiviraux récents, offrant de réelles chances de guérison si le traitement est commencé tôt. Jack en est la preuve.