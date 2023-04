Un homme entend des miaulements de détresse en passant devant un cimetière et décide instantanément d'agir

Mieux connu sous son nom de scène Professor Green, Stephen Paul Manderson est un rappeur londonien de 39 ans qui, outre la musique, est passionné par les chiens. Sa famille en compte d’ailleurs un qui répond au nom d’Ethel. Ce n’est toutefois pas un canidé qu’il a contribué à sauver récemment, mais une portée de chatons errants, rapportait PetHelpful.

Il a lui-même filmé la scène et partagé la vidéo sur son compte TikTok le 4 avril 2023, où elle totalise 3,9 millions de vues à ce jour.

Ce jour-là, Stephen Paul Manderson se promenait dans la rue avec son fils et tous 2 passaient devant un cimetière, quand l’artiste a été alerté par des miaulements qui en provenaient. Il s’est approché de la clôture et a ainsi découvert 4 chatons – 2 à la robe entièrement noire et 2 au pelage noir et blanc – qui criaient de toutes leurs forces pour demander de l’aide.

Leur mère n’était pas dans les parages. Professor Green pense que ces petits félins étaient victimes d’un abandon. Scandalisé par le sort réservé à ces adorables petites créatures, il n’a pas manqué d’exprimer ses sentiments dans la vidéo.

Il y expliquait, par ailleurs, qu’ils étaient d’autant plus en danger que des renards ont l’habitude de rôder dans ce cimetière. Il convient néanmoins de rappeler que les renards ne s’en prennent que rarement aux chats. En règle générale, ils ne le font que lorsqu’il y a conflit territorial avec ces derniers.

Les chatons sont entre de bonnes mains

Les chatons étaient visiblement ravis de recevoir enfin un peu d’attention. Ils ne se sont pas fait prier pour s’approcher de Stephen Paul Manderson et recevoir ses caresses.

Il ne pouvait pas les emmener car il était avec son fils, mais il savait qui il pouvait appeler pour les secourir. Il a immédiatement contacté un ami prénommé Lee, qui est arrivé sur les lieux peu après et les a pris en charge.

Professor Green a donné des nouvelles des chatons le lendemain sur son compte Instagram, indiquant qu’ils avaient été lavés, nourris et qu’ils se portaient très bien.

