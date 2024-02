Ce chat n'oublie que brièvement sa rancune alors que le chien tente de se faire pardonner avec des bisous (vidéo)

Entre Clay le chat et l’autre animal de compagnie de la famille, un chien en l’occurrence, c’est « Je t’aime… moi non plus ». Pourtant, le canidé y met du sien et fait tout pour que le félin l’apprécie. Ou le tolère, au moins. Une vidéo amusante, résumant parfaitement cette relation à sens unique, est devenue virale sur TikTok.