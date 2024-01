Après la fugue de son chat dans un relais routier, un camionneur le retrouve mystérieusement à près de 3 000 km de chez lui

Il y a environ un an, Tyler est mystérieusement apparu sur le pas de la porte des McIntyre à Decatur, dans l’Illinois (États-Unis). Depuis, cet adorable chat tigré gris et blanc a pris l’habitude de tenir compagnie sur la route à Chad, son propriétaire, qui est chauffeur de camion longue distance.

Le 29 novembre dernier, Tyler voyageait à travers le pays depuis plus d’un mois lorsqu’il a réussi à s’échapper sur le parking d'un relais routier du Nevada.

© Brandi Weaver McIntyre / Facebook

La fugue d’un adorable copilote

Ce jour-là, Chad McIntyre s’était arrêté au relais de Fernley (Nevada) et, comme à son habitude, il profitait de sa pause pour nourrir Tyler et changer son bac à litière. C’est à ce moment-là que le chat a choisi de s’enfuir.

« Il n’a aucune idée de la façon dont il est sorti […]. C’est un chat de presque 7 kg et mon mari ne l’a pas vu se faufiler. », a confié Brandi McIntyre au Cowboy State Daily.

Le camionneur a entièrement fouillé le relais routier pour essayer de trouver son ami, mais en vain. Il a alors appelé sa femme Brandi pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Dans l’espoir de retrouver Tyler, celle-ci a immédiatement posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux des routiers et sur les groupes d’animaux perdus et trouvés.

Une nouvelle surprenante

Après 5 jours de recherches frénétiques, mais infructueuses, Brandi McIntyre a reçu un étonnant coup de téléphone du refuge de Rock Springs dans le Wyoming. Tyler avait été retrouvé !

« Quand on nous a appelés pour nous dire qu’il était à Rock Springs, j’ai dit : « Attends, quoi ? Où est-ce que c’est ? Je n’arrivais pas à y croire quand on m’a dit : 'Wyoming' », a déclaré Brandi McIntyre.

Les bénévoles du refuge ont, eux-aussi, été surpris. Un bon samaritain avait trouvé Tyler errant sur le parking du relais routier de Rock Springs, à plus de 1 000 km à l’est de Fernley.

© Joan Nickum / Cowboy State Daily

Lorsque les sauveteurs du refuge ont pris le chat en charge, ils ont tout de suite remarqué qu’il était amical. Ils se doutaient qu’il appartenait à quelqu’un, mais ils pensaient qu’il s’agissait d’un habitant des environs. Quel choc pour eux lorsqu’ils ont scanné la micropuce de Tyler !

Le mystère d’un véritable périple

On ne sait toujours pas exactement comment Tyler a parcouru le chemin entre le Nevada et le Wyoming, mais il est clair que le minou a reçu de l’aide. On pense qu’un autre chauffeur routier a peut-être recueilli Tyler et que celui-ci s’est à nouveau échappé. À moins qu’il n’ait voyagé clandestinement sur le compartiment moteur d’un camion.

© Brandi Weaver McIntyre / Facebook

« Cela l’aurait gardé au chaud. Il y a des petits coins et recoins partout sur les moteurs de ces camions où il se serait caché et serait resté en sécurité et au chaud. », a expliqué Lydia Gomez, directrice du refuge pour animaux de Rock Springs.

Après quelques péripéties, Tyler a finalement retrouvé ses maîtres et il a évité de monter dans le camion de Chad pendant un certain temps. Il devrait encore rester à la maison le temps de se remettre de sa mésaventure avant de repartir à nouveau sur la route avec son maître.