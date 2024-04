Ce garçon et son chat ont une activité préférée adorable et poétique (vidéo)

Depuis que Freddy est entré dans la vie de Bobby, les 2 ne se sont plus jamais lâchés. Constamment collés l’un à l’autre, ces meilleurs amis passent le plus clair de leur temps ensemble. Et lorsqu’ils s’adonnent à la lecture, rien ne peut les perturber.

Bobby, un jeune Australien, est très impliqué dans l’éducation de Freddy, l’Exotic shorthair de la famille. Pour parfaire sa culture générale, il n’hésite pas à lui lire des histoires passionnantes. Malgré sa maladresse et son énergie débordante, il garde son auditoire captivé et parvient même à l’apaiser.

Freddy se retrouve souvent dans les bras de son petit humain, car il adore cela. En balade sur la voiture en plastique du jeune homme, dans le jardin sous une cabane de fortune ou en train de grignoter sur un sofa, les 2 sont constamment blottis l’un contre l’autre dans les recoins de la maison.

@freddyandbobby / TikTok

Une patience exemplaire

Les amis aiment s’amuser ensemble, mais aussi profiter de temps plus calmes. Bobby a pour habitude de s’installer sur le canapé familial afin de lire et a initié Freddy à cette pratique. Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Aol, on voit la boule de poils dans les bras du garçon. Ce dernier feuillette un livre imagé tout en le commentant à voix haute.

Freddy est affalé contre son humain, qui le secoue dans tous les sens dès qu’il tourne une page. Le chat semble être en mauvaise posture, mais c’est tout le contraire. L’enfant ne le retient pas, il est donc libre de partir s’il le souhaite. Au lieu de cela, il ferme les yeux, plongé dans ce moment de tendresse avec sa personne préférée : « Je n’ai jamais vu un chat aussi serein » écrivait une internaute.

Malgré le calme apparent du chat, certains se sont tout de même inquiétés pour son bien-être. La mère de famille les a rassurés en déclarant que, quand Bobby le prenait dans ses bras, le quadrupède ne se débattait jamais. Il est libre de partir « à tout moment », le garçon ne l’en empêche pas.

Freddy apprécie tout simplement la présence de Bobby et n’a pas l’intention de manquer ces instants partagés avec lui !

