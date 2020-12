Un couple d'agriculteurs sauve les chats errants de leur village en leur offrant un travail et une place dans leur ferme

© Alla Lebedeva

Pour protéger sa ferme des rongeurs, une famille d’agriculteurs russes peut compter sur les centaines de chats qu’elle élève, appartenant tous à la race du Sibérien. En 16 ans, la population féline qui y vit a connu un véritable boom.

Alla Lebedeva et son mari sont passionnés de chats. Ce couple d’agriculteurs a une affection toute particulière pour les Sibériens, qui sont de plus en plus nombreux à vivre dans leur ferme, comme le raconte Démotivateur.

Le premier chat à avoir été adopté par ces fermiers était une femelle. La chatte, qui répondait au nom de Babouchka, avait accouché de 5 chatons, tous dotés d’un pelage roux. La famille féline s’est progressivement agrandie depuis.

Dans leur exploitation agricole située à Barnaoul, dans la région de l’Altaï (Sud de la Russie), les chats Sibériens règnent en maîtres, mais en parfaite harmonie avec les poules et les lapins élevés par leurs propriétaires. D’ailleurs, ils se chargent de protéger ces derniers, ainsi que leurs réserves de nourriture, contre les rats et les souris qui les convoitent.

Pendant la journée, les chats jouent, explorent et se prélassent sur la neige. La nuit, ils disposent des 3 grandes pièces qui leur ont été consacrés par Alla Lebedeva et son conjoint, au sein-même du poulailler.

Les chats n’y manquent de rien et sont heureux dans cette ferme, qui est un véritable havre de paix pour eux.

A lire aussi : Une jeune fille trouve un moyen éducatif et interactif pour convaincre son père du bienfait d’avoir un chat !

Le Sibérien est une race connue pour sa résistance aux conditions climatiques difficiles. Son épaisse fourrure lui confère une bonne protection contre le froid. Ce chat à l’ossature et à la musculature puissantes est également apprécié pour son intelligence, son calme, ainsi que son caractère affectueux et sociable.