Une chatte d'intérieur en promenade se lie d'amitié avec un lapin dans une scène digne d'un film Disney (vidéo)

Minky se souviendra sûrement longtemps de la rencontre inattendue qu’elle a faite au hasard d’une balade. Cette chatte, plus habituée au confort du salon qu’aux aventures à l’extérieur, a effectivement croisé un lapin qui s’est montré extrêmement amical et confiant à son égard. Sa propriétaire a eu la bonne idée de filmer la scène et de partager la vidéo sur TikTok, où elle est devenue virale en très peu de temps.