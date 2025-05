Un père et une mère chatte s’occupent patte dans la patte de leur progéniture (vidéo)

Chez @classyragdolls, utilisatrice de TikTok et éleveuse de chats, un heureux événement a récemment eu lieu. Une portée de chatons a vu le jour, pour le plus grand bonheur de leur maîtresse et des internautes qui suivent les aventures de la famille. Ces derniers ont été particulièrement touchés en constatant que le père des félins et la mère s’occupaient de leurs petits avec beaucoup d’amour.

Tous les félins de la maison sont des Ragdoll. Les chats de cette race sont connus pour leur beauté, mais aussi leur grande gentillesse et leur sens de la famille. En effet, ils sont souvent très proches de leur maître, ou encore des congénères avec qui ils vivent.

@classyragdolls / TikTok

Des parents impliqués

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on découvre les chatons nouveau-nés en compagnie de leurs 2 parents. À noter qu’il est rare de voir un père chat s’occuper de sa portée. Généralement, le mâle n’est pas impliqué et pire encore, peut représenter un danger. Toutefois, dans le cas de notre famille chats, le papa n’a pas une once d’agressivité en lui. Bien au contraire, il est très doux avec les chatons.

De même pour la mère, qui garde un œil bienveillant constant sur ses petits. Ceux-ci semblent simplement profiter de ce bonheur et de cette harmonie, tout comme ceux qui ont la chance de visionner ces images pleines de tendresse.

Les internautes, touchés par les images, se sont exprimés dans la section des commentaires : « La famille la plus parfaite », écrivait une personne, « C’est le véritable amour », commentait une autre personne. En effet, beaucoup de tendresse et d’affection émane de cette famille. Les chatons ont bien de la chance, et leur maîtresse aussi !