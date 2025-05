Ces 2 frères chats adoptés ensemble ont un salut spécial qu'ils effectuent tous les jours depuis 5 ans (vidéo)

Chaque jour, Chip et Louie, 2 frères chats aussi complices qu’attachants, échangent une étonnante « poignée de patte » qui fait fondre les internautes. Adoptés ensemble il y a 5 ans, ils partagent une routine touchante, entre jeu et tendresse, filmée par leur maîtresse et devenue virale sur TikTok.

Les aventures de Chip et Louie, 2 adorables chats tigrés, sont suivies par 25 000 internautes sur le compte TikTok « @chipandlouiebros » qui leur est consacré.

Ils sont frères et ont été adoptés ensemble dans un refuge il y a 5 ans. Ils comblent leur maîtresse de bonheur et celle-ci fait tout pour leur offrir une vie heureuse et épanouie.

Louie est le plus gros des 2 chats. Il est également reconnaissable à la grande marque blanche présente sur sa poitrine, ainsi qu’au strabisme qui caractérise ses yeux. Chip est donc le plus petit, mais est aussi le plus alerte. Ils vivaient à Nashville, dans l’Etat du Tennessee (Etats-Unis), mais habitent désormais Philadelphie en Pennsyvlanie.

Voilà qui permet de connaître un peu mieux ces 2 magnifiques félins, mais leur grande particularité, c’est cette façon surprenante qu’ils ont pour se dire bonjour. Tous les jours, en effet, ils s’adonnent à une séance de poignée de main, ou plutôt de patte, qui sort de l’ordinaire et amuse leur famille, tout comme les nombreux internautes qui les voient à l’œuvre sur des vidéos toutes aussi virales les unes que les autres.

Ils s’assoient face à face et commencent à se taper les pattes pendant de longues minutes, comme le montre la séquence ci-dessous, postée le 30 avril 2025 et relayée par Newsweek :

« Ils s’aiment et le montrent de manière amusante »

Leur propriétaire y explique que Chip et Louie le font quotidiennement depuis leur adoption. Elle appelle cela le « special handshake » (poignée de main spéciale), mais admet aussi ne pas trop savoir ce dont il s’agit au juste. Elle dit avoir l’impression que c’est à mi-chemin entre le jeu et la bagarre. Certains internautes le décrivent comme « une dispute en lettres minuscules », ce qui la fait sourire.

@chipandlouiebros / TikTok

Leur humaine précise que Louie se fatigue généralement avant Chip et change donc de patte régulièrement. Ce que son congénère ne fait jamais.

Elle dit enfin qu’ils sont « de bons garçons, de bons frères. Ils s’aiment et le montrent de manière amusante ».