Elle n’avait ni le temps ni les moyens, mais elle a tendu la main à 5 chatons abandonnés dans un champ avec des biscuits et n’a pas été seule longtemps pour pouvoir s'occuper d'eux

La raison lui disait qu’elle devait déjà prendre soin de ses animaux et que ses ressources ne lui auraient pas permis d’en prendre davantage en charge. Son cœur lui dictait d’ouvrir les portes de son foyer à ces 5 malheureux chatons qui avaient besoin d’un toit, d’affection et de traitements. Elle a décidé d’écouter ce dernier. Alors qu’elle se demandait comment elle allait tenir le coup sur le plan financier, amis et membres de la communauté locale lui ont tendu la main.

Kaelie Watts s’était récemment rendue chez le vétérinaire dans l’Oxfordshire (Angleterre) pour faire vacciner son chaton. Alors qu’elle se trouvait dans la salle d’attente, une dame est entrée avec 5 jeunes félins, expliquant qu’elle venait de les découvrir abandonnés à proximité d’un tas de biscuits pour chat dans un champ.

Kaelie Watts, qui habite une petite commune rurale du comté voisin du Berkshire, avait déjà énormément de travail avec son chaton, mais aussi 3 chats adultes et un chien. Malgré tout, elle a décidé de les prendre en charge.



Kaelie Watts

Comme elle avait fait du bénévolat au profit d’une association basée à Basingstoke dans le Hampshire, à une quarantaine de kilomètres de chez elle, elle avait contacté celle-ci dans l’espoir d’être soutenue dans sa démarche. L’organisation lui a demandé de garder les 5 chatons pendant une semaine, le temps pour elle de leur trouver des adoptants.

Entretemps, Kaelie Watts a dû mettre la main à la poche. Elle a effectué différents tests de dépistage de maladies félines extrêmement coûteux. Ses nouveaux protégés ont également reçu des soins pour différents problèmes, notamment la conjonctivite et des infections auriculaires.

Par la suite, l’association lui a signifié qu’elle n’était pas en mesure de l’épauler financièrement. Kaelie Watts s’est retrouvée à dépenser une fortune et à consacrer toutes ses journées à prendre soin des 5 chatons et de ses propres compagnons sans la moindre forme d’aide. Ce qui n’affectait en rien sa détermination à sauver les jeunes minets.

« Nous devons le faire »

« Nous avons décidé de continuer à accueillir les chats, car nous devons le faire, mais cela signifie que nous devons payer les factures du vétérinaire, la nourriture et la litière, indique-t-elle à This Is Oxfordshire. J'ai travaillé avec cette association pendant 2 ans et j'ai été famille d'accueil pour elle. J'ai toujours fait de mon mieux, donc j'ai l'impression d'avoir été poignardée dans le dos. »

Sur les conseils de quelques amis, Kaelie Watts a lancé une cagnotte solidaire, qui a été relayée sur Facebook. Elle qui n’espérait recevoir que 100 livres sterling (120 euros environ) en a finalement récolté 6 fois plus. Sans parler des dons en nature : nourriture pour chat, paniers, litière et autres accessoires indispensables.

A lire aussi : Un homme au grand cœur dédie sa vie aux chats errants en utilisant son argent et son temps pour s’occuper d’eux



Kaelie Watts

Kaelie Watts ne s’attendait pas à un tel élan de solidarité. « Tout ce soutien, même les messages gentils, cela signifie beaucoup, confie-t-elle. C’est tout simplement incroyable et je suis tellement reconnaissante qu’il y ait des gens bienveillants qui se soucient aussi de moi. »

Grâce aux soins qu’elle leur apporte et à la mobilisation de la communauté, les 5 chatons se portent mieux. Kaelie Watts attend qu’ils se rétablissent complètement pour les proposer à l’adoption.