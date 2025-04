Intrigué par la flaque d'eau qu'il retrouve tous les matins autour de la fontaine de ses chats, leur propriétaire en découvre la raison grâce à une caméra (vidéo)

La vie avec un chat est faite de surprises. Certaines sont drôles et agréables, d’autres peuvent l’être un peu moins. Celle à laquelle le propriétaire d’une adorable féline appelée Smudge a eu droit l’a amusé, malgré les dégâts occasionnés. Il n’a d’ailleurs su qu’elle en était la responsable qu’après avoir installé une caméra de surveillance dans sa cuisine.

Un utilisateur de Reddit se faisant appeler Sirr13 a récemment raconté sur le réseau social la drôle de mésaventure qu’il a vécue avec ses chats, en particulier une femelle à l’épais pelage écaille de tortue qui répond au nom de Smudge.



Sirr13 / Reddit

A plus d’une reprise, en se réveillant le matin, il avait eu droit à une désagréable surprise en entrant dans sa cuisine. Des litres d’eau étaient effectivement déversés par terre. Il se retrouvait non seulement de corvée de nettoyage, mais il devait en plus percer le mystère de ces inondations devenues quotidiennes.

Il savait que cette eau provenait de la fontaine qu’il mettait à la disposition de ses chats, mais ignorait comment elle en sortait. Il a d’abord suspecté une fuite, mais l’appareil fonctionnait correctement.

Au bout de quelques jours, bien décidé de mettre fin à cette énigme, Sirr13 a installé une caméra de surveillance dans la cuisine, face à la fontaine à eau. Grâce à cela, il a vite eu la réponse à sa question et obtenu l’identité du coupable. Ou plutôt de la coupable.

« Elle semblait si fière »

Dans la vidéo qu’il a partagée sur Reddit et que relaie The Dodo, on peut clairement voir Smudge alors qu’elle trempe la patte dans la fontaine, puis l’agite vigoureusement en projetant de l’eau tout autour. Avant de s’en aller, elle a même éclaboussé la caméra, comme pour la narguer.

Ces images filmées à 4h30 du matin ont laissé le propriétaire de la chatte sans voix, mais la scène l’a amusé et il l’a prise avec philosophie. « J'étais mort de rire en voyant l’enregistrement après avoir découvert une énorme flaque sur le sol le lendemain matin, confie-t-il à The Dodo. Elle semblait si fière de l'énorme pagaille qu'elle avait créée ».

Sirr13 envisage d’acheter un tapis absorbant pour que Smudge puisse continuer à jouer et à se désaltérer en limitant les dégâts. « Elle s’amuse », conclut-il.