Un chaton errant demande de l'aide à une dame au grand cœur, puis revient avec un ami

A Montréal au Canada, un chaton errant avait l’habitude de s’approcher d’une maison familiale, poussé sans doute à la fois par la curiosité et le besoin d’aide. Le petit félin ne s’attardait toutefois pas devant la propriété et repartait aussi vite qu’il venait. Ce petit manège a duré plusieurs jours, puis l’animal a disparu.

Il n’a repris ses visites furtives que quelques semaines plus tard. Il n’était plus seul ; à ses côtés se tenait un autre chaton du même âge, 2 mois environ.

Vanessa, une voisine, en avait été informée, et elle a décidé de prendre les 2 jeunes chats en charge. Au départ, ils étaient totalement apeurés. Une attitude totalement compréhensible, sachant qu’ils n’avaient jamais connu la vie dans une maison auparavant. Ils se sont ensuite progressivement détendus.



Leur bienfaitrice a contacté l’association locale Chatons Orphelins Montréal, qui les a emmenés chez le vétérinaire pour un examen complet, puis confiés à une famille d’accueil.

Le chaton noir a été appelé Chewi. Quant à son frère tabby, il a reçu le nom de Leone. Tous 2 sont devenus très affectueux, énergiques, ronronnant à tout-va et s’amusant sans répit avec leurs jouets et sur leur arbre à chat.



« Ils adorent leur nouvelle vie »

« Ils adorent leur nouvelle vie de chatons d'intérieur, indique l’association à Love Meow. Ils sont toujours ensemble. Vous ne le voyez jamais l'un sans l'autre. »



Les 2 amis se complètent, présentant des caractères légèrement différents. « Chewi est le plus calme, Leone le plus espiègle », d’après Chatons Orphelins Montréal. Le tabby est également très bavard, débordant d’énergie et plein de tendresse : « Il adore lécher nos mains comme pour dire merci ».



Chewi, lui, aime se blottir contre tous ceux qu’il croise. « Ses grands yeux sont si expressifs qu'il ressemble à un personnage de dessin animé. Il aime suivre son frère partout où il va et essaie de l'imiter », détaille l’association.

L’équipe de Chatons Orphelins Montréal espère à présent trouver une famille aimante pour les 2 félins qui viennent de fêter leur premier anniversaire.

