Un chaton très craintif surmonte sa peur en se présentant devant la fenêtre d’un étranger et devient un vrai chat d’intérieur (vidéo)

Ce chaton pourtant très apeuré a pris son destin en main en sollicitant l’aide de Yassine, un homme lui ayant apporté beaucoup de confiance en lui et la perspective plus certaine d’un avenir. Tout a commencé par un cri, un appel au secours de la part du félin. Quelques jours plus tard et après quelques craintes encore bien présentes, la chatte nommée Lila était entre les mains d’un refuge qui s’est engagé pour son bien-être.

Le premier contact entre Yassine et la chatonne a eu lieu en pleine nuit, décrivait I Heart Cats. Des cris ont résonné non loin de la maison de l’homme et ce dernier a rapidement su qu’une mission l’attendait. Lorsque les cris se sont faits de plus de plus aigus, Yassine a découvert qu’un chaton se trouvait là, juste devant sa fenêtre. Il est allé à sa rencontre.

The Dodo / Youtube

Entre crainte et confiance

Nommée Lila, la petite chatte a tout de suite fait confiance à son sauveur, tout en laissant apparaître sa peur. Yassine a pu l’examiner et a pu voir que la chatte était en bonne santé malgré une vie passée en extérieur.

Dévorée par la faim, Lila a pu se rassasier grâce à une généreuse portion offerte par son protecteur. Après son repas copieux, elle s’est montrée encore plus douce et a accompagné les caresses de Yassine de ronronnements.

Une ouverture progressive sur le monde

Gardée par Yassine dans les premiers temps, Lila s’est ouverte au monde qui l’entourait. Son ange gardien a réussi à l’initier au jeu.

Souhaitant lui offrir la possibilité d’un avenir plus serein, l’homme a décidé de la confier à un refuge, notamment pour lui donner l’occasion de côtoyer d’autres félins. Les premiers temps dans ce nouvel environnement ont été éprouvants pour la chatte, qui, après une phase d’observation, a une fois de plus accepté l’interaction.

Lila est actuellement à mille lieux de la petite chatte craintive des débuts et s’apprête à rejoindre bientôt un foyer rien que pour elle.

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Comment socialiser un chat en respectant son bien-être ?

La socialisation d’un chat s’envisage, si possible, assez tôt dans sa vie. La période cible se situe dans les premières semaines, mais il n’est jamais trop tard pour développer ses habiletés.

Il s’agit ensuite de marquer son expérience de rencontres positives pour associer les nouvelles rencontres à de bons signaux.

Le respect doit toujours être la ligne de conduite, pour laisser du temps au félin d’intégrer les nouvelles informations.

Enfin, l’idée d’un processus de socialisation est d’offrir des expériences variées au chat, de manière à ce qu’il soit serein en toutes circonstances.