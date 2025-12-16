« Les chats adorent les gens qui n’aiment pas les chats », une minette farouche noue un lien unique avec un homme qui n'apprécie pas les félins (vidéo)

Le mari de JJ, une utilisatrice de TikTok, prétendait ne pas aimer les chats… jusqu’à ce qu’un chat de ferme, réputé pour détester tout le monde, choisisse justement de se lier d’amitié avec lui. Cette rencontre improbable a fait fondre le cœur des internautes, qui ont partagé des histoires similaires, rappelant que l’amour peut naître là où on s’y attend le moins…

Avez-vous déjà remarqué que les chats avaient souvent un humain préféré ? La petite chatte de ferme dont il est question dans cet article a fait son choix et ce n’est pas celui qu’on attendait !

Une amitié inattendue

Lorsque JJ Jones, une habitante de l’Arizona (États-Unis), a emménagé dans sa maison familiale, elle a découvert la présence d’une chatte de ferme. Plutôt farouche, la minette semblait détester tout le monde. Du moins jusqu’à ce qu’elle rencontre le mari de JJ… Ce dernier est le seul humain qui trouve grâce à ses yeux. Un comble pour un homme qui affirme ne pas aimer les chats !

© @joining_the_jones / TikTok

En visionnant l’une des vidéos publiée par JJ sur son compte TikTok, on comprend toutefois que son discours a bien changé. De toute évidence, la boule de poils est devenue sa meilleure amie : où qu’il aille, la minette le suit sans hésiter, quand elle n’est pas perchée sur son épaule ! Relayée par Pethelpful, cette vidéo attendrissante est d'ailleurs accompagnée d’une légende amusante pleine d’ironie : « ‘Je n’aime pas les chats.’ – mon mari.

« Les chats adorent les gens qui “n’aiment pas les chats” »

Les internautes n’ont pas manqué de réagir à la vidéo de JJ au sujet de son mari et de la chatte de ferme. L’un d’entre eux a très bien résumé la situation : « Il n’aime toujours pas les chats. Il aime […] un chat en particulier. »

© @joining_the_jones / TikTok

D’autres ont partagé des expériences similaires : « Nous avons été adoptés par un chat de ferme très amical qui s’est donné pour mission de conquérir le cœur de mon père, et il a réussi. »

Un spectateur a également fait remarquer que « les chats adorent les gens qui “n’aiment pas les chats” parce que ces personnes finissent par les respecter comme ils le souhaitent. » Selon JJ, celui-ci aurait percé le mystère.

A lire aussi : "Pourquoi personne ne s’arrête sur elle ?", cette chatte de 8 ans n’arrive pas à trouver sa famille et espère trouver un foyer

© @joining_the_jones / TikTok

La petite chatte apprécie-t-elle son mari parce qu’il la laisse tranquille et qu’il ne cherche pas ses câlins ? Quoi qu’il en soit, ils sont inséparables et ils ont visiblement noué un lien unique !