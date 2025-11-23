Chaque soir dans le parc, une promeneuse croise un chat tigré qui finit par s’inviter progressivement dans sa vie

Nous avons toutes et tous nos petites habitudes quotidiennes. Pour une utilisatrice du réseau social Reddit, c’est de se balader tous les soirs dans un parc à proximité de chez elle. Cette routine l’a récemment poussée à faire une rencontre qui a changé plus d’une vie.

Qu’est-ce qui pousse un chat errant à se rapprocher d’une personne plutôt qu’une autre ? Selon l'hôpital vétérinaire Union Lake dans le Michigan (États-Unis), les félins sont particulièrement sensibles à ceux qui leur prêtent attention et répondent à leurs signaux et leurs besoins. La personnalité de l’animal joue forcément, mais sa race également, voire la couleur de son pelage, cette dernière ayant souvent une influence sur le caractère. Ainsi, un chat naturellement calme aura tendance à se rapprocher des personnes tranquilles, tandis que les félins plus énergiques se dirigeront vers des humains ayant le sens du jeu.



© u/Evanessa_r / Reddit

L’utilisatrice u/Evanessa_r du réseau social Reddit, a récemment décrit sa rencontre avec un représentant de la gent féline âgé d’environ 3 ans. Ainsi, la jeune femme a pour habitude de se promener chaque soir, vers 20h, dans un parc non loin de son domicile, jusqu’à ce que cette soirée, elle soit suivie par un chat errant tigré. Jour après jour, à la même heure, le matou attendait sa promeneuse. Un lien spécial s’est alors créé entre eux.

Sur sa publication Reddit, relayée par Newsweek , u/Evanessa_r raconte : “Notre amitié a duré plus d'une semaine, jusqu'à ce qu'un soir, par mauvais temps et sous la pluie, j'ai décidé d'aller voir mon amie quand même. Cette adorable petite boule de poils était assise, toute mouillée, sous le banc, à m'attendre”. Elle ajoute ensuite : “Depuis ce jour, elle est devenue un membre de la famille”.



© u/Evanessa_r / Reddit

Les internautes ont été touchés par cette attendrissante histoire, et tous ont salué le geste de la jeune femme. L’un des abonnés a notamment commenté : “Ah, le système de distribution des chats fait des merveilles, merci d'avoir donné un foyer à ce chaton”.

© u/Evanessa_r / Reddit