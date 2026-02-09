En pleine tournée hivernale, un facteur est arrêté par une chatte frigorifiée qui le supplie de l’aider (vidéo)

Chaque jour, un facteur au grand cœur veille sur des chats livrés à eux-mêmes en effectuant sa tournée. Une rencontre survenue lors d’une journée glaciale va donner à l’un de ces félins une chance inattendue.

Amir, facteur dans le Minnesota (Etats-Unis), se fait appeler “@postalcatdad” sur TikTok. Grand amoureux des chats, il poste régulièrement des vidéos où il partage sa passion et sensibilise à la cause de ceux d’entre eux qui vivent dans l’errance. Depuis 4 ans, il nourrit quotidiennement les félins harets de son quartier lors de ses tournées. Il leur fabrique même des abris pour leur permettre de passer l’hiver au chaud.

Tous le connaissent et accourent vers lui dès qu’il arrive. Récemment, par une journée particulièrement froide, une chatte encore plus amicale l’a abordé. “Elle s'est approchée de moi en hurlant, raconte-t-il à The Dodo . Puis elle m'a suivi dans la rue pendant que je distribuais le courrier.”



@postalcatdad / TikTok

Elle frissonnait et était trempée. Quand il l’a prise dans ses bras, elle s’est immédiatement détendue.

Son attitude a amené Amir à penser qu’elle avait une famille dans le quartier. Il s’est toutefois renseigné et personne ne semblait la connaître.



@postalcatdad / TikTok

De retour dans son camion, il l’a placée sur le siège passager. La chatte était clairement ravie d’être au chaud et à ses côtés. Elle s’est même endormie.

A l’heure du déjeuner, il a demandé à sa femme devenir la chercher pour l’installer à la maison. La minette a ainsi eu droit à un bain chaud, un bon repas et un coin confortable pour se reposer.

Sa journée de travail terminée, Amir a posté des messages en ligne au sujet de la chatte en espérant que ses éventuels propriétaires se manifestent, mais sans résultat. Ne pouvant l’adopter lui-même, sa famille comptant déjà 4 chats, il s’est lancé à la recherche d’un foyer aimant pour sa protégée.

Une nouvelle vie chez le frère de son bienfaiteur

Il n’a pas eu à chercher bien loin ; il s’est avéré que son frère souhaitait adopter un 2e animal de compagnie, lui qui avait déjà un chien appelé Pepper.

Il a rencontré la féline et est tombé sous son charme. L’adoption a eu lieu dans la foulée. Il l’a appelée Sushi.

Pepper et Sushi ont pu faire connaissance. Après quelques hésitations les premiers jours, ils sont devenus d’inséparables amis, jouant fréquemment ensemble et dormant côte à côte.

A lire aussi : Un chat reçoit une friandise chez le vétérinaire mais ne s'en contente pas et vise carrément tout le stock (vidéo)



The Dodo