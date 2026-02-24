Un chat grimpe sur un mur en briques pour supplier qu'on le laisse entrer et finit par voir son rêve d'être adopté s'exaucer

Un chat abandonné dans la rue se présentait tous les soirs devant une maison pour y entrer. Prévenue par un homme soucieux de son sort, l’association Little Wanderers NYC s’est démenée pour lui venir en aide et lui trouver un foyer pour toujours.

Emmanuel, un chat laissé à l’abandon dans les rues du Bronx pendant au moins 6 mois, était déterminé à retrouver une maison où il se sentirait en sécurité. Plusieurs nuits durant, il tentait d’attirer l’attention sur lui, miaulant devant des maisons et essayant même d’entrer dans l’une d’elles en grimpant sur un mur de briques. Alerté par sa situation, et constatant que le félin était affectueux puisqu’il se laissait caresser par les inconnus, un homme vivant dans le quartier a décidé de prévenir une association de sauvetage pour animaux.

Little Wanderers NYC / Instagram

« Les chats amicaux qui vivent dans la rue n'ont pas les compétences nécessaires pour survivre. »

C’est là qu’un organisme bénévole, Little Wanderers NYC , est entré en scène, décidé à porter secours à ce chat abandonné à son triste sort. En voyant à quel point il était amical, les membres de l’association ont affirmé que la place d’Emmanuel n’était pas dans la rue et qu’il fallait à tout prix lui trouver un foyer. Mobilisés pour l’attraper et le mettre en sécurité, ils ont aussitôt lancé un appel pour lui obtenir une famille d’accueil le temps de le faire adopter.

« Je savais que je pouvais améliorer sa vie, alors j'ai décidé de l'accueillir. » a déclaré le bénévole de Little Wanderers NYC qui a répondu à l’annonce.

Little Wanderers NYC / Instagram

« Il est très sociable et était très reconnaissant d'avoir été sauvé. »

Comme le précisait le média LoveMeow qui a relayé l’histoire, Emmanuel a intégré son foyer d’accueil et a très vite compris qu’il était sain et sauf. Au point que, à peine sorti de sa cage de transport, il s’est dirigé vers ses bienfaiteurs pour les câliner. Il paraissait les remercier de lui avoir offert une maison et d’avoir exaucé son plus grand souhait : celui d’être au chaud et non dans la rue. Au fil du temps, un lien fort s’est tissé entre le chat et ses maîtres temporaires. Il se sentait chez lui, et ses humains se prenaient d’affection à l’égard de ce chat qui les suivait partout, leur faisait des câlins et devenait le compagnon idéal.

Little Wanderers NYC / Instagram

« Ses miaulements mélodieux ont fait fondre mon cœur, son calme m'a apporté la paix et il s'entendait à merveille avec mes autres chats », s’émouvait la famille d'accueil.

« Je voulais lui offrir cela, non pas temporairement, mais pour le reste de sa vie. »

Après avoir erré dans la rue pendant des mois, Emmanuel avait-il enfin trouvé la famille de ses rêves, celle aux côtés de qui il pourrait s’épanouir et vivre en toute sérénité ?

Le 14 février dernier, l’association Little Wanderers NYC annonçait la bonne nouvelle dans une publication Instagram : Emmanuel a été officiellement adopté par sa famille d’accueil ! Quand une situation qui devait être temporaire se transforme en histoire digne d’un conte de fées ! Désormais, l’adorable félin roux peut couler des jours heureux au sein de son foyer pour toujours, et n’aura plus jamais besoin de mendier pour se mettre au chaud ou avoir un peu de nourriture. Sa famille lui offre tout l’amour et le confort nécessaire, pour son plus grand bonheur.

« Je ne peux peut-être pas sauver tous les chats du monde, mais je peux changer le monde d'un chat, et je suis tellement heureuse d'avoir changé celui d'Emmanuel. Le placement en famille d'accueil sauve des vies, mais l'adoption ? C'est encore mieux. » précisait encore sa nouvelle famille dans le post Instagram de l’association.

Little Wanderers NYC / Instagram