Trop petit pour son âge, ce chaton noue un lien unique avec un chat paralysé et une jeune chatte sauvée de la rue

Schuster était 2 fois plus petit que la normale et concerné par l’hypothyroïdie. Sauvé de la rue, le chaton pris en charge par l’association américaine Tails High a reçu le soutien nécessaire pour avancer sur le chemin de la vie et devenir un adulte en pleine forme.

L’association Tails High a récemment porté secours à une minuscule boule de poils, qu’elle a affectueusement nommée Schuster et placée en famille d’accueil chez Ryen. « C’était un chaton joyeux et plein d’énergie, mais dès son arrivée chez moi, il était évident que quelque chose n’allait pas », confie cette dernière au micro de Love Meow.

© Tails High

Des examens vétérinaires ont permis de déceler une hypothyroïdie, qui « peut entraîner un retard de croissance et une baisse d’énergie ». La particularité de Schuster ? Il était anormalement petit. À l’âge de 3 mois et demi, il affichait la taille d’un petit félin de 8 semaines seulement.

« La bonne nouvelle, c’est qu’avec le bon traitement, ce type de chaton peut s’épanouir et vivre une vie heureuse », précise sa mère d’accueil dévouée.

© Tails High

De nouveaux amis

Dès le début de son traitement, Schuster a trouvé du réconfort auprès des autres chats de sa famille d’accueil. Simon Says, un félin au pelage roux et aux pattes arrière paralysées, l’a immédiatement pris sous son aile.

Il a également noué une belle amitié avec Penguin, un chaton femelle qui a rejoint le petit groupe de rescapés peu de temps après lui. « Elle intervient gracieusement, escaladant les comptoirs pour faire tomber le récipient de friandises afin que tout le monde puisse en profiter », déclare Ryen.

© Tails High

Un trio inséparable

La bonne nouvelle ? Schuster grandit bien et prend du poids. « Il a toujours eu une joie de vivre communicative et adore les câlins », souligne sa famille d’accueil. Ce qu’il lui manque en taille, il le compense par sa personnalité et son côté espiègle !

© Tails High

Schuster passe ses journées à s’amuser avec Simon Says et Penguin. Le trio emplit le domicile de Ryen de joyeuses bêtises et de ronronnements. « Les 3 chatons ont tissé des liens adorables et s’adorent énormément », indique leur bienfaitrice.

Ces 3 félins avaient des histoires et des origines différentes. Aujourd’hui, ils s’épanouissent ensemble dans leur foyer d’accueil et savourent pleinement la seconde chance qui leur a été offerte. Désormais, ils sont prêts à passer à la prochaine grande étape de leur vie : l’adoption !

© Tails High