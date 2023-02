Un chat sénior frappe à la porte de son voisin félin pour jouer en sa compagnie (vidéo)

Ziggy, chat noir de 14 ans, s’est autoproclamé « agent de patrouille des couloirs de son immeuble ». Il adore passer son temps à renifler les portes des habitants, et n’a pas tardé à se rendre compte qu’un nouvel arrivant avait emménagé il y a quelques jours, rapporte The Dodo.

« Nous avons appris que ma voisine d’à côté, Erin, avait eu un chat quelques mois auparavant. Je ne l’ai su que parce que Ziggy n’arrêtait pas de renifler la porte et de miauler, et que Jude lui miaulait en retour » explique Dina Massery, la maîtresse du félin, qui vit aux États-Unis.

Dina Massery

À chacune de ses promenades dans le couloir, Ziggy disait bonjour à son congénère à travers la porte. Il était clair que les 2 matous voulaient se rencontrer. C’est ce que Dina et Erin ont fait, tout en y allant doucement et en leur donnant le temps de s’habituer l’un à l’autre.

Un rituel touchant et amusant

Après des débuts quelque peu hésitants, Ziggy et Jude sont aujourd’hui « les meilleurs amis du monde ». Le chat sénior demande désormais à son camarade de venir jouer avec lui dès qu’il en a l’occasion, en miaulant et grattant sa porte pour le faire sortir de son appartement.

« Jude vient parfois à notre porte pour demander à Ziggy de sortir, mais en général, c’est Ziggy qui crie à la porte pour que je lui donne accès au couloir et qu’il aille chercher Jude, raconte Dina. Nous les laissons jouer ensemble quelques heures par semaine. »

Les sessions de jeu des 2 félins sont « tout sauf calmes », mais leurs maîtresses sont ravies d’avoir un tel divertissement. « J’ai déjà surpris Jude caché sous mon lit plusieurs fois. C’est à la fois hilarant et stressant. Ziggy, lui, pousse la porte d’Erin et fait comme s’il était chez lui. »

Jude et Ziggy sont heureux de pouvoir s’amuser comme bon leur semble. Ils continueront à jouer ensemble le plus longtemps possible, et n’auront sans doute pas de difficulté à amadouer leurs maîtresses adorées.

A lire aussi : La rencontre hilarante entre un chat et son voisin a intrigué de nombreux internautes (vidéo)

Dina Massery