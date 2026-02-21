Chaque soir, cette chatte réclamait son dessin animé préféré, mais les images de ce rituel sont devenues poignantes depuis sa disparition (vidéo)

Ella s’installait chaque soir devant le dessin animé Oswald aux côtés de son humaine. Une habitude qui a transformé un moment simple en un rituel tendre et complice. Aujourd’hui disparue, la chatte laisse derrière elle des souvenirs précieux que sa propriétaire continue de partager avec émotion.

Il y a quelques mois, nous évoquions déjà Ella, cette chatte adorable qui était une fan inconditionnelle du dessin animé Oswald. C’est sa maîtresse, connue sur Instagram sous le pseudo ellawtachestv_ , qui partageait avec ses abonnés cette habitude qu’avait sa chatte de s’installer tous les soirs devant la télévision pour regarder son émission favorite. Année après année , jour après jour, elle ne manquait jamais Oswald, au point de transformer un simple moment en un véritable rituel.

Une vidéo émouvante

Au détour d’une récente vidéo diffusée sur son compte, l’humaine d’Ella montrait un souvenir émouvant, lorsque Ella s’était une fois de plus installée sur le tapis face au poste de télé. Paisible et attentive, elle regardait Oswald, et, en sous-titre de la séquence, sa maîtresse précisait : « Mon chat adore Oswald, alors la plupart des soirs, nous regardons Oswald. »

Hélas, en découvrant la légende de la vidéo, l’on comprend qu’Ella n’est plus de ce monde. « Elle a toujours été une chatte si délicate », l’emploi du passé confirmant ce que les internautes savaient déjà. Dans les commentaires, ceux-ci s’attendrissaient, rappelant à quel point ils aimaient Ella et la voir dans ces vidéos où elle laissait libre cours à sa passion pour le dessin animé. « Elle me manque tellement », disait l’un d’eux ; « Merci de continuer à publier ces vidéos... Elle nous manque aussi ! », soulignait un autre. Un troisième affirmait aussi qu’elle était une « véritable Miss Ma'am », mettant en avant sa grâce évidente lorsqu’elle s’installait devant son émission préférée . Elle n’était pas qu’une chatte délicate, mais aussi gracieuse et une compagne auprès de qui sa maman humaine a passé de précieux moments.

Des souvenirs impérissables

Des souvenirs que celle-ci chérit désormais, tandis qu’elle continue de les partager avec ses abonnés pour faire vivre la mémoire de sa chatte tant aimée. Et le fait qu’elle adorait tant regarder la télé, une obsession que nous évoquions dans un article précédent , n’a, en soi, rien d’étonnant. En effet, les signaux sonores et les images apparaissant sur les téléviseurs attirent et captivent bien souvent les félins. Outre une routine qui peut s’installer, cela peut également être un élément réconfortant et sécurisant, que ce soit durant la journée ou pendant la soirée comme cela était le cas pour Ella.

Le dessin animé Oswald est un programme assez calme, et quelques internautes ont même fait le lien entre la sérénité d’Ella lorsqu’elle regardait le programme et celle exprimée par celui-ci. « Oswald était si paisible et doux quand j'étais petit, tout comme Ella », « Oswald est l'une de mes émissions de télévision préférées pour enfants. », commentaient deux d’entre eux.

Quoi qu’il en soit, qu’il s’agisse d’un comportement occasionnel ou d’une véritable routine, comme pour Ella, ce type de rituel peut aider à tisser de véritables liens avec son chat et surtout à créer de formidables souvenirs, riches en émotion et en joie simple.