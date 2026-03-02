Blessé et malade, ce Sphynx âgé de 2 semaines peut compter sur les chaussettes de ses bienfaiteurs pour se réchauffer (vidéo)

Il y a 2 ans, la SPCA de Merced (États-Unis) a pris un chaton sans poil sous son aile. Le jeune félin, qui n’avait que 2 semaines à son arrivée, souffrait d’une grave infection des voies respiratoires et d’une blessure à l’œil nécessitant une opération. Avec le soutien de ses bienfaiteurs, l’animal s’est battu pour le droit à la vie et a surmonté les épreuves avec courage.

2 ans plus tôt, le personnel de la SPCA de Merced était pétri d’inquiétude. L’un de leurs nouveaux pensionnaires, nommé affectueusement Sammie, luttait désespérément pour sa survie. « Le petit chaton n'avait que 2 semaines et souffrait d'une grave infection des voies respiratoires supérieures qui avait provoqué la protrusion et l'éclatement de son œil gauche », a écrit l’organisation sur sa page Facebook.

Extrêmement faible, le jeune Sphynx (race de chat sans poil) n’était pas encore en état de subir une opération visant à retirer son œil blessé. Déterminés à le sauver et à lui donner une chance de savourer la vie qu’il mérite, ses bienfaiteurs l’ont placé dans une famille d’accueil dévouée qui l’a choyé comme un petit prince.

Un petit félin très résilient

En raison de sa maladie et de son corps dénué de poils, le petit Sphynx avait souvent froid. Malheureusement, les pulls pour chats classiques étaient bien trop grands pour ce félin minuscule. Ses protecteurs ont donc eu l’idée ingénieuse de découper des chaussettes, et de les lui enfiler pour le réchauffer !

« Au cours des 2 semaines suivantes, Sammie a non seulement continué à aller mieux, mais il a aussi commencé à s'épanouir », a confié la SPCA de Merced. Un mois après son sauvetage, le chaton était suffisamment fort pour se retrouver sur la table d’opération.

Comme le rapporte The Dodo, l’intervention s’est bien déroulée et Sammie s’est très vite rétabli. Pour ses anges gardiens, sa belle transformation tient du miracle, compte tenu de son état à son arrivée !

Le chat a été adopté

Les photos de Sammie vêtu de ses adorables chaussettes ont tellement fait sensation sur les réseaux sociaux, que l’association a reçu plus de 40 demandes d’adoption. Après avoir examiné attentivement chaque candidature, la SPCA de Merced a choisi un couple étant tombé sous son charme.

« Nous sommes ravis que Sammie reçoive les soins et l'attention dont il a besoin dans son foyer définitif », a déclaré l’organisation. Aujourd’hui, le Sphynx se porte à merveille et a troqué ses chaussettes contre de jolis pulls qui continuent de le maintenir bien au chaud !

