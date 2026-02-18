Un chat amical tout juste arrivé au refuge soulage une maman féline en prenant en charge l’éducation de ses petits (vidéo)

Harry, ce chat roux au regard tendre, avait sans doute un vœu : celui d’endosser pleinement son rôle de père. Il en a eu l’occasion quelques jours après son arrivée au refuge en accompagnant une chatte du nom de Reba dans sa maternité.

Amber, bénévole au sein de l’association Tails of the Forgotten Paws, était présente lorsqu’Harry et Reba sont arrivés dans la structure, après plusieurs années passées dans la rue. La bénévole avait prévu un coin calme et douillet pour la féline, qui s’apprêtait à mettre bas, relatait Love Meow. Harry a rapidement été identifié comme le père de la portée à venir, mais contrairement à d’autres mâles, il s’est montré particulièrement impliqué.

Une juste distance

D’emblée, Harry a été très chaleureux avec toute l’équipe. Les bénévoles ont réalisé qu’il avait sans doute vécu dans une famille par le passé tant son interaction avec les humains était naturelle et fluide.

Quelques jours plus tard, sa compagne féline, Reba, a donné naissance à 5 chatons en parfaite santé. Au cours des premiers jours, Harry a cerné le besoin de proximité des chatons avec leur maman et a pris ses distances. Pour autant, il est toujours resté disponible, surveillant d’un coin de l’œil la bonne évolution de la fratrie.

@kitty_fostering_oz / Instagram

Une proximité touchante

Alors que les chatons prenaient de plus en plus d’assurance et commençaient pour certains à se débrouiller seuls, un rapprochement s’est opéré avec Harry.

Amber se souvient de cette fois où Patsy, un des chatons, a couru maladroitement mais sûrement vers Harry pour se recroqueviller contre lui.

Durant les semaines suivantes, les chatons ont poursuivi leur exploration sous la protection bienveillante de leur papa, toujours prêt à s’amuser avec eux.

Un avenir en famille

Grâce à la prise en charge assurée par Harry, Reba, la jeune maman, a pu prendre du temps pour elle. Au moment venu, 3 des chatons ont pu être adoptés dans de très bonnes conditions. Un peu plus tard, une adoptante prénommée Julie s’est positionnée pour accueillir Harry. Elle a découvert que Kenny et Merle, les 2 derniers chatons de la portée étaient encore à l’adoption, et a choisi de prendre le trio sous son aile. Un rêve s’est réalisé pour le papa félin qui semblait si attaché à ses petits protégés.

@kitty_fostering_oz / Instagram

Amber, la bénévole, racontait : « Je n’arrivais pas y croire. Je n’ai jamais fait de danse de la joie de ma vie, mais j’ai dansé hier ».

Très heureux dans leur nouvelle maison, Harry et ses petits s’amusent toujours autant et ne sont pas près de s’arrêter.