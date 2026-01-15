Introuvable depuis 2 ans, une chatte nourrie par une âme bienveillante à 40 km de chez elle révèle son passé grâce à sa puce

2 ans et demi après sa disparition, une chatte Ragdoll a été aperçue bien loin de chez elle, alors que sa famille ignorait où elle était et si elle était toujours en vie. Repérée par une bonne samaritaine, elle a été nourrie par cette dernière, mais pas seulement ; la dame a aussi tout fait pour retrouver ses propriétaires.

On ne le répétera jamais assez : identifier son animal de compagnie, c’est non seulement un geste de responsabilité (et obligatoire, qui plus est), mais aussi la meilleure façon de le retrouver en cas de perte, même des années après. L’histoire de Poupée en est une nouvelle preuve. Elle est rapportée par Le Télégramme .

Cette chatte Ragdoll possédant une élégante et épaisse fourrure colorpoint avait disparu le 16 avril 2023, alors qu’elle était censée se trouver auprès de sa famille dans le quartier du Talhouët, à Hennebont (56).



Richard Neris / Facebook

Elle a refait surface 2 ans et demi plus tard, contre toute attente, du côté de l’abbaye Notre-Dame de Langonnet, une quarantaine de kilomètres plus loin.

C’est Isabelle Pettitt qui l’a retrouvée, pensant d’abord avoir affaire à un animal errant. Habitant Plouray, commune voisine de Langonnet, elle travaille comme cuisinière à ladite abbaye. Elle avait commencé à apercevoir cette chatte il y a quelques mois et avait pris l’habitude de la nourrir.

“Ici, il y a plein de chats qui se promènent. Un jour, à la fin de l’année 2023, j’ai aperçu de loin un chat énorme, plein de poils. Impossible de l’approcher, elle était très craintive. On voyait bien qu’elle avait été abandonnée : elle avait comme des dreadlocks à la place des oreilles”, raconte Isabelle Pettitt au Télégramme.

Une porte malencontreusement laissée ouverte à l’origine de la fugue

Récemment, elle a réussi à mettre la main sur la féline et s’est aussitôt procuré un lecteur de puce d’identification auprès de la mairie de Plouray. Le dispositif a révélé qu’elle était bien pucée, ce qui lui a permis de remonter jusqu’à sa propriétaire.

On imagine la joie et l’émotion que cette dernière a dû ressentir en apprenant que son amie à vibrisse venait d’être retrouvée saine et sauve après toutes ces années. Les retrouvailles ont eu lieu peu après.

Contactée par l’association Chats Libres de Berné, Isabelle Pettitt explique que le fils de la maîtresse de Poupée avait “laissé la porte du garage ouverte”. Ce dont la chatte avait profité pour s’aventurer dehors pour ne plus revenir.

“Elle avait mis des annonces partout”, poursuit l’association sur sa page Facebook. Celle-ci a également partagé en commentaire une photo de Poupée prise dans la foulée de son retour à la maison.

A lire aussi : En deuil et refusant d'adopter à nouveau, ce couple voit ses certitudes voler en éclats face à l'audace d'un chat qui a vu leur porte ouverte



Chats Libres de Berné / Facebook