Aveugle de naissance et abandonnée, cette chatte est la plus affectueuse que le refuge ait jamais connue

Contrairement aux autres chats, Bumpy n’a jamais pu voir le monde qui l’entoure. Prise en charge par l’association Cherwell Cats Protection (Royaume-Uni), la boule de poils aveugle s’est toujours montrée résiliente et n’a jamais perdu espoir.

« Bumpy est venue au monde face à des défis qu’aucun chat ne devrait avoir à supporter, déclare l’association Cherwell Cats Protection, nous pensons qu’elle est née avec des yeux qui n’ont pas été correctement formés et qui ne lui ont jamais permis de voir. » Comme nous l’apprend la BBC, qui lui a consacré un article, la boule de poils a été confiée aux mains bienveillantes des bénévoles « après que sa propriétaire s’est rendu compte qu’elle ne pouvait pas lui apporter les soins nécessaires ».

Une opération chirurgicale étant indispensable pour la soigner, mais aussi très coûteuse, l’organisme a lancé un appel aux dons qui lui a permis de récolter plus de 8 000 £ (environ 9 266 €). Cette intervention avait pour objectif de prévenir les douleurs et les infections oculaires.

© Cherwell Cats Protection

« Quelle petite âme précieuse »

« Bien que Bumpy ait dû faire face à des choses qu'aucun chaton ne devrait avoir à affronter, elle les encaisse avec philosophie et aime la vie, indiquent ses bienfaiteurs, c’est la première chatte à nous accueillir le matin et elle ronronne dès qu’on la caresse. »

Sur Facebook, où son histoire a été partagée, des milliers d’internautes ont exprimé leur soutien envers cette boule de poils d’une grande résilience. « Quelle petite âme précieuse », commente une dénommée Aimee. « Ma belle, je t’envoie plein de bisous et d’amour », écrit une autre utilisatrice du réseau social.

Adoption en vue !

« Bumpy est sans doute l'une des chattes les plus affectueuses que nous ayons jamais rencontrées. Elle adore la compagnie humaine, se laisse câliner sans retenue et accueille chaque personne qu'elle croise comme une amie. Elle ne se rend pas compte de sa différence ; elle sait simplement aimer, précise l’association, malheureusement, même si nous ne pouvons pas redonner à Bumpy les yeux sans lesquels elle est née, nous pouvons lui offrir quelque chose d'aussi important : du confort, de la sécurité et un avenir. »

Proposée à l’adoption, la boule de poils adorable a rapidement trouvé chaussure à sa patte. Ses bienfaiteurs révèlent qu’elle rejoindra sa nouvelle famille pour la vie, après avoir été stérilisée, vaccinée et identifiée par puce électronique. Ses adoptants, dont le précédent compagnon aux pattes de velours était sourd, ont des compétences en matière de soins aux chats avec des besoins particuliers.

« Nous nous sentons privilégiés d'avoir eu l'opportunité de l'aider et tenions à remercier tous ceux qui ont généreusement contribué à ses soins », conclut l’équipe de Cherwell Cats Protection, heureuse d’avoir fait un petit bout de chemin avec la merveilleuse Bumpy.