Les 2 chats de la famille ne savent pas quoi penser du nouveau chiot qui s'agite sous leur regard perplexe (vidéo)

A la ferme, l’arrivée d’un nouveau compagnon à fourrure peut parfois chambouler le quotidien de ceux qui y vivent. Surtout quand il s’agit d’un chiot débordant d’énergie face à des chats déjà bien installés. Frankie, un jeune Bernedoodle, a ainsi découvert ce qu’est l’étonnement félin à l’état pur, les matous se trouvant face à lui offrant aux internautes une scène à la fois drôle et attendrissante.

Frankie, un adorable chiot Bernedoodle (croisé Bouvier Bernois / Caniche), a récemment été adopté par une famille habitant une ferme et comportant plusieurs autres animaux de compagnie, dont 2 chats de race Maine Coon.

Le Maine Coon est souvent qualifié de “chat-chien”, car son comportement est très proche de celui de nos amis canins. Il cherche constamment la compagnie de ses maîtres, aime les suivre partout dans la maison et participer à leurs activités. En outre, contrairement à la plupart des chats qui tendent à devenir plus calmes en grandissant, il reste joueur toute sa vie. Certains adorent même rapporter des objets (balle, jouet…), tout comme le font les chiens. Sans oublier que le Maine Coon s’exprime énormément par la voix, ce qui, là encore, est un point commun avec les toutous.

Tout ceci n’empêche pas les chats de cette race qui cohabitent avec Frankie de rester perplexes face à l’énergie débordante de ce dernier.



@farmily.ties / TikTok

Contraste entre l’attitude enjouée du chiot et la perplexité des chats

Dans une vidéo postée par leur maîtresse sur son compte TikTok “@farmily.ties”, qui suit le quotidien de la famille à la ferme, on peut découvrir la réaction amusante du duo de félins vis-à-vis du jeune canidé. Ils se tiennent à distance et l’observent attentivement, l’air ébahi, pendant qu’il s’agite autour de sa peluche préférée.



@farmily.ties / TikTok

Les chats ont beau côtoyer toutes sortes d’animaux à la ferme et être les plus “canins” des représentants de leur espèce, ils semblent avoir du mal à comprendre l’enthousiasme du petit Bernedoodle.

Mise en ligne le 26 septembre 2025 sur TikTok et relayée par Parade Pets , la vidéo a généré 3,2 millions de vues. La voici :

A lire aussi : Partie acheter du béton, elle revient du magasin avec un chaton nouveau-né découvert sous un emballage plastique (vidéo)