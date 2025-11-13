Ce chaton à l’oreille ourlée est tellement heureux d’avoir rejoint un foyer qu’il se lie d’affection avec tous les animaux qu’il rencontre

Flip est un petit chat adorable. Son rêve s’est réalisé récemment lorsqu’il a pu quitter la rue pour rejoindre une famille d’accueil. Sa particularité physique n’est pas problème. Sa principale qualité est sa sociabilité qui lui permet de se rapprocher des humains et des animaux de son entourage.

Selon Love Meow, le chaton serait arrivé seul jusqu’au service de la Milwaukee Area Domestic Animal Control Commission (États-Unis). Avec son oreille recourbée, il a tout de suite séduit les bénévoles de Thrifted Kittens Animal Rescue, le refuge partenaire. Ces derniers ont aussi bien compris que sa place n’était pas au refuge.

La nécessité d’un foyer

Le refuge n’est pas un environnement épanouissant pour la plupart des chatons. Avec son tempérament sociable, Flip semblait solliciter un autre milieu de vie. Une famille d’accueil, disponible à ce moment-là, a pu ouvrir sa porte au chaton.

Dès lors que Flip a franchi la porte de sa nouvelle famille, le regard du félin s’est transformé. Ronronnant avec insistance, il s’est tout de suite dirigé vers ses humains. Sa bouille mémorable, avec ses oreilles surdimensionnées, n’ont pas laissé les bénévoles indifférents.

« Le petit gars le plus mignon et le plus doux »

Les premiers jours au sein de la famille ont été l’occasion pour Flip d’explorer toutes les pièces de la maison. Avec sa personnalité flamboyante, le chaton n’aurait certainement pas pu s’exprimer comme il se doit au sein d’un refuge. Passant de pièce en pièce, il a aussi élu domicile sur le canapé, un endroit qu’il aime particulièrement car il sait que ses humains sont amenés à s’y rendre également. Sa mère d’accueil a passé de nombreuses heures avec son protégé lové au creux de ses bras. Ces moments calmes, nécessaires au chaton, étaient l’occasion de reprendre de l’énergie pour poursuivre l’exploration et le jeu un peu plus tard.

« Flip jouera avec n’importe qui »

Flip ne s’entend pas qu’avec les humains. Il est aussi très curieux des autres animaux de la maison, les chiens et les chats. Ses parents d’accueil expliquaient : « Nous avons constaté qu’il s’entend bien avec les autres chats, les chiens et qu’il tolère même les tout-petits ».

Sa taille n’a jamais été une barrière. Sa préférence à la maison va à Mable, la grande chienne de famille. Faisant la sieste ensemble, les 2 amis se couvrent de baisers, ce qui remplit de joie le cœur des propriétaires. « Nous aimons quand nos animaux d’accueil forment des amitiés entre espèces », expliquaient-ils.