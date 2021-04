Un chat retrouvé 14 ans après sa disparition dans un établissement pour personnes avec des troubles de l'apprentissage qu'il occupait depuis 13 ans !

Disparu en 2007, un chat a récemment été retrouvé et rendu à sa famille, qui ne pensait plus le revoir après tant d’années. L’animal avait trouvé refuge dans une structure spécialisée, avant d’être identifié grâce à sa puce.

« Je n’arrive pas à croire qu’il est de retour parmi nous après toutes ces années », confie Leigh Bateman à Sky News. Cela faisait, en effet, 14 ans que cette habitante de Ryde, sur l’île de Wight (Sud de l’Angleterre), n’avait plus de nouvelles de son chat.

Le félin, qui répond au nom de Jess, est aujourd’hui âgé de 17 ans. Il pourra vivre ses vieux jours aux côtés de sa propriétaire après une si longue séparation.

En mai 2007, Jess et les autres chats de Leigh Bateman étaient gardés par un ami, quand il s’est aventuré loin de la propriété de ce dernier. Malgré les recherches, il restait introuvable.

6 semaines après sa disparition, un voisin a pu l’apercevoir dans le secteur, mais il n’a pas réussi à le rattraper. Pour ses propriétaires, c’était là l’ultime chance de le ramener à la maison. Ils en ont totalement perdu la trace depuis.

Ce qu’ils ignoraient, c’est que, quelques mois plus tard, Jess a élu domicile au Ryde House Group. Il s’agit d’un établissement consacré aux personnes souffrant de troubles de l’apprentissage. Comme ses visites étaient de plus en plus fréquentes, les résidents du foyer et les membres du personnel l’ont recueilli, nourri et pris soin de lui.

« Nous n’aurions jamais su que Jess avait une famille sans sa puce »

Celui qu’ils surnommaient affectueusement « le chat de Ryde Cottage » montrait toutefois des signes de fatigue ces derniers temps, en raison de son âge avancé. Ils ont compris qu’il avait besoin d’un lieu de vie plus adapté et ont contacté le refuge local, celui de l’association Cats Protection.

C’est là que Jess a été passé au lecteur de puce d’identification et qu’on a découvert qu’il avait une famille. Voilà comment les retrouvailles ont pu avoir lieu, 14 ans après, le 14 mars dernier…

« Nous n’aurions peut-être jamais su que Jess avait des propriétaires à qui il manquait sans sa puce », a déclaré Jo Morrison, adjoint du gérant de Cats Protection.

