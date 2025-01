Le coin préféré de ce chat est le terrarium de ses 2 amies tortues qu'il prend aussi pour des oreillers (vidéo)

Bob est un chat. Taco et Shell sont des tortues. Malgré leurs différences, ces trois-là sont d’excellents amis. Si bien d’ailleurs que le minet n’hésite pas à s’inviter dans leur terrarium dès que leurs propriétaires ont le dos tourné.

Les histoires d’amitié entre chats et tortues ne sont pas courantes, mais elles existent bel et bien. Nous vous racontions notamment comment Sergent le chélonien utilisant sa petite planche à roulettes pour jouer avec ses amies félines Koyuki et Mona. Ou encore de la belle relation s’étant mise en place entre Marley et Obi.

Un autre joli récit vient s’ajouter à la liste. Ses protagonistes sont Bob, un jeune chat tuxedo de 6 mois, et 2 tortues issues d’un sauvetage, appelées Taco et Shell. Les 3 animaux partagent la vedette du compte TikTok « @tacoshellandbob », qui est suivi par près de 1400 abonnés.

Pour la sécurité et tortues et bien qu’ils sachent que Bob les adore, leurs propriétaires ne laissent jamais ce dernier avec Taco et Shell sans surveillance. En règle générale, ils ne le laissent entrer dans la pièce où se trouve leur terrarium que lorsqu’ils les baignent. Le chat est alors tout heureux de pouvoir admirer le spectacle.

Toutefois, le matou échappe parvient parfois à échapper à cette restriction. Il se faufile discrètement en profitant d’un moment d’inattention de ses humains et s’empresse de rejoindre les tortues. Il le fait parce qu’il semble apprécier leur compagnie, mais peut-être aussi pour profiter de la douce chaleur procurée par leur lampe chauffante.



@tacoshellandbob / TikTok

Un lieu insolite pour faire la sieste

Dès qu’il se retrouve dans le terrarium, il s’allonge aux côtés de ses amies à carapace pour les observer et faire la sieste. D’ailleurs, il n’hésite pas à poser la tête sur elles lorsqu’il s’endort, se servant d’elles comme oreillers.

C’est une de ces scènes attendrissantes que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 6 janvier 2025 sur TikTok, où elle totalise près de 400 000 vues, et relayée par Newsweek :

Bob ne peut clairement pas se passer de Taco et Shell. Les tortues elles-mêmes semblent en confiance et apaisées lorsqu’il est à leurs côtés. En tout cas, sa présence ne les gêne pas du tout. Leur complicité fait plaisir à voir, et les internautes sont nombreux à faire part de leur admiration dans les commentaires.