Fauteur de trouble professionnel, ce chat accueilli dans une clinique vétérinaire apporte humour et joie de vivre sur son lieu de travail (vidéo)

George était un chat errant avant d’atterrir à la clinique vétérinaire où travaille Amber Wawak. Adopté par cette dernière, il a aussi trouvé sa place auprès de l’équipe en tant qu’employé félin. Entre ses comportements amusants et ses incursions inattendues, George se fait souvent remarquer.

Le chat est arrivé à l’hôpital vétérinaire situé dans l’État du Texas (États-Unis), après avoir été retrouvé au moment du Nouvel An. Nommé George, il a reçu tous les soins essentiels, vaccins et traitements, avant d’être mis dans le circuit de l’adoption. Les tentatives de placement en famille ont finalement été des échecs, le félin se montrant plutôt récalcitrant et peu sociable. Amber Wawak, vétérinaire, a alors été mise devant l’évidence : « J’ai réalisé que je ne pouvais pas vivre sans lui », confiait-elle à Newsweek.

Un accueil chaotique

Amber a évidemment fait une place chez elle au félin, mais avait aussi à cœur de l’emmener sur son lieu de travail, où elle passe de nombreuses heures. Ses collègues vétérinaires font de même avec leurs animaux, alors elle a décidé de tenter l’expérience.

Les premières fois ont été assez houleuses car George manquait clairement de socialisation. Il s’agitait beaucoup et avait une tendance à vouloir s’échapper.

Finalement, ces longs moments passés à la clinique auront permis au félin de s’acclimater avec un nouvel environnement, tout à fait adapté à une socialisation.

Amber expliquait qu’une solution a été trouvée pour éviter les fugues de George : « Il n’avait pas le droit de sortir librement de la clinique parce que nous étions inquiets pour sa sécurité. Il était donc dans un chenil ou dans un bureau à moins que quelqu’un ne le surveille », détaillait-elle.

Menaces d’ « expulsion » pour cet employé un peu trop à l’aise

Dans une vidéo postée le 9 janvier dernier, Amber abordait avec humour les problématiques qui se posaient avec George au quotidien. À plusieurs reprises, le chat a suscité un certain agacement en s’infiltrant dans la salle d’opération sans y être invité. Il a aussi été retrouvé dans la réserve de la clinique, en train d’entamer le stock de nourriture. Enfin, il n’est pas rare de le voir en train d’attirer l’attention des employés en se couchant littéralement sur leurs claviers d’ordinateur.

Les internautes, en commentaires de la vidéo, ont fait part de leur lecture de la situation : « Bonne supervision, bonne gestion des stocks et bon leadership ». Le moins que l’on puisse dire est que George prend pleinement part à la vie de son lieu de travail !

