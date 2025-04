Un chat curieux découvre la photocopieuse de sa maîtresse et crée par hasard une image pleine de tendresse

Il suffit parfois d’un rien pour se découvrir une âme d’artiste et Gibby en sait quelque chose… Toujours curieux de ce que fait sa maîtresse, ce joli chat a profité de l’arrivée d’une nouvelle imprimante pour laisser sa créativité s’exprimer et le résultat est remarquable !

Gibby est un magnifique chat tuxedo qui vit avec son humaine Rhea Montavon depuis qu’elle l’a sorti du refuge. Depuis, le félin et sa maîtresse ont tissé des liens très forts, si bien que la boule de poils assiste même cette dernière dans son travail. En effet, depuis toujours Gibby profite d’être dans le bureau de sa “maman” pour jouer avec les feuilles de l’imprimante en leur donnant de vifs coups de patte et en les faisant s’envoler dans toute la pièce. Mais il y a peu, le félin a trouvé une toute nouvelle occupation… C’est l’arrivée d’une imprimante flambant neuve qui a inspiré le matou. Alors que Rhea venait à peine de la déballer et de l'allumer pour la tester, Gibby s’est précipité sur la vitre supérieure faisant office de photocopieuse et a refusé de s’en aller.

© Rhea Montavon

“Il n'avait même pas peur”

Comprenant que son chat ne partirait pas avant qu’elle n’ait lancé une impression, Rhea s’est alors exécutée. “Il a regardé très attentivement et je l'ai caressé pour m'assurer qu'il n'avait pas peur. Cela ne le dérangeait même pas. Une fois l'impression commencée, il s'est simplement allongé et a regardé le papier sortir”, a-t-elle expliqué dans un entretien accordé à The Dodo. Petit à petit, en regardant le papier sortir, la jeune femme s’est rendue compte qu’elle tenait là une véritable oeuvre d’art ! Sur un fond noir, on ne distingue que les jolies petites pattes blanches de Gibby ainsi que ses adorables coussinets roses et le bout de sa queue. “J'ai vraiment adoré”, a-t-elle révélé avec émotion. D’ailleurs, dans la même journée, Rhea a décidé d’encadrer l’impression et de l’accrocher au mur !

© Rhea Montavon

A lire aussi : L'amour d'une adoptante transforme un chat errant triste et effrayé en un compagnon de vie épanoui

Une oeuvre qui a coûté cher

Chaque jour, l’heureuse propriétaire de Gibby peut donc admirer les jolis petons de son meilleur ami à poil lorsqu’elle travaille. En revanche, elle assure qu’elle ne recommencera pas une telle œuvre de si tôt, celle-ci lui ayant déjà coûté relativement cher… “J'ai utilisé environ 75 % de l'encre noire dès le départ”, a-t-elle révélé avec humour. Reste à savoir si Gibby est du même avis ou s’il a envie d’explorer son âme d’artiste plus en profondeur…