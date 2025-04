Il adore grimper sur les épaules, son frère fait le clown, mais ces 2 chats complices cherchent une famille pour prendre un nouveau départ ensemble

Chaque chat a sa particularité. Celle de Tucker est qu’il est littéralement obsédé par les épaules des gens. Dès que quelqu’un passe à sa portée, il saute sur son épaule et y reste aussi longtemps que possible. Cet aspect de sa personnalité l’aidera-t-il à trouver une famille aimante avec son frère Buddy ? C’est ce que tout le monde espère au refuge où ils vivent.

Tucker et Buddy sont 2 frères félins inséparables. Ces chats au pelage noir et blanc et âgés d’un an avaient une famille, mais celle-ci a été contrainte de se séparer d’eux après avoir déménagé. Elle ne pouvait pas les garder dans son nouveau logement.

Le duo a été recueilli par la SPCA du comté de Wake, dont le refuge se trouve à Raleigh en Caroline du Nord (Etats-Unis). Depuis, Tucker et Buddy attendent de se voir offrir un nouveau départ.



SPCA of Wake County

Ils possèdent des personnalités uniques, notamment Tucker qui se distingue par cette manie qu’il a de se poser systématiquement sur les épaules des gens qu’il rencontre. Il ne peut pas s’en empêcher ; dès que quelqu’un passe à sa portée, il saute sur son épaule et ne la quitte plus.

« Cela peut sembler exagéré, mais Tucker vivrait sur votre épaule s'il le pouvait », explique Samantha Ranlet, responsable des communications à la SPCA du comté de Wake, à The Dodo.



« Des visiteurs nous ont dit que Tucker sautait sur leurs épaules dès qu'ils entraient dans la pièce, avant même qu'ils ne sachent ce qui se passait », poursuit-elle.

Loin d’être gênés ou agacés par son comportement, les membres du personnel du refuge en sont touchés et amusés, car son attitude témoigne aussi de l’attachement qu’il éprouve à l’égard des humains.



« Des amuseurs »

Son frère Buddy est tout aussi affectueux. Même s’il n’est pas obnubilé par les épaules comme l’est Tucker, il a autant d’énergie et de joie de vivre.

Avec eux à la maison, on est certain de ne jamais s’ennuyer. « Le foyer idéal pour ces gars-là est celui où l’on tolère un peu le chaos », plaisante Samantha Ranlet.

« Ce ne sont pas des chats zen, mais des amuseurs, ajoute la responsable. Alors, si vous êtes ouvert à une double dose d'excitation, les facéties de ces frères rendront chaque jour plus drôle, plus vivant et plus joyeux pour vous. »