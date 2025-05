Disparu depuis 6 mois, ce chat est retrouvé aveugle mais comblé de bonheur en retrouvant sa famille

Cela faisait des semaines qu’une famille était à la recherche de son chien bien aimé, Charlie. La boule de poils s’était volatilisée du jour au lendemain et n’a plus donné signe de vie par la suite. Il aura fallu attendre 6 mois pour que ses proches la retrouvent. Ceux-ci, infiniment heureux, ont découvert qu’elle était devenue aveugle pendant sa disparition.

Les propriétaires de Charlie ne pouvaient espérer une meilleure nouvelle que celle du retour de leur chat. La boule de poils de 14 ans avait disparu du domicile familial sans laisser de trace et, malgré les efforts déployés, n’avait pas été retrouvée. La bienveillance d’une famille, à 10 kilomètres de là, lui a permis de retrouver ses proches.

Ces derniers étaient évidemment très peinés en constant que le félin n’était toujours pas de retour malgré les jours qui passaient. D’autant plus que Charlie n’était plus un jeune chat, et que, par conséquent, il pouvait avoir quelques difficultés à s’en sortir seul dehors. Malheureusement, ses maîtres étaient impuissants face à cela, ne sachant plus où chercher.

RSPCA de Stourbridge

Il semblait désorienté

S’ils n'avaient plus croisé Charlie dans le secteur, c’est parce que celui-ci s’était éloigné à une dizaine de kilomètres de chez eux. Le chat s’est visiblement perdu jusqu’à se retrouver dans le jardin d’une famille. Cette dernière l’a repéré en train de se cogner sur différents objets, rapportait Yahoo News, ce qui l’a inquiétée.

Elle a alors pris contact avec la RSPCA de Stourbridge (Angleterre) afin de recevoir de l’aide et le félin a été emmené au refuge. Sur place, ses sauveteurs ont constaté qu’il était aveugle, ce qui pouvait expliquer pourquoi il ne parvenait pas à éviter les obstacles. Ils ont aussi découvert qu’il avait une famille après avoir scanné sa micropuce.

RSPCA de Stourbridge

Un appel inespéré

Les propriétaires de Charlie, contactés par l’association, étaient extrêmement heureux et ont indiqué aux bienfaiteurs qu’ils cherchaient leur chat depuis 6 mois. Ils ont néanmoins été choqués en apprenant qu’il était devenu aveugle, mais l’animal suit désormais un traitement et retrouvera peut-être la vue.

Personne n’est en mesure de savoir comment il s’est retrouvé aussi loin de chez lui, ce qu’il a fait durant tout ce temps, ni ce qui a provoqué sa cécité. Heureusement, Charlie a pu retrouver ses proches et sa maison, dans laquelle il a bien repris ses marques : « Nous sommes toujours en contact avec sa famille qui a déclaré qu'il s'était merveilleusement bien installé, qu'il ronronnait et qu'il était très heureux d'être à la maison », partageait un porte-parole de la RSPCA.