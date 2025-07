"Je n’ai pas pu m’empêcher de rire" s'amuse un commerçant croyant assister à un phénomène paranormal alors qu'un chat en est la cause (vidéo)

Un commerçant turc a récemment cru être témoin d’un phénomène surnaturel dans son magasin. Un carton qui bougeait tout seul, sans aucun coupable en vue… Jusqu’à ce qu’une vidéo vienne révéler l’auteur de cette farce digne d’un film. Ce dernier possédait un pelage noir, était discret et terriblement espiègle.

Sinan Akbiyik tient un magasin d’alimentation à Hopa, ville côtière du nord-est de la Turquie, située à une quinzaine de kilomètres de la frontière géorgienne.

Récemment, alors qu’il était assis derrière son comptoir et était concentré sur sa calculatrice, il a été surpris de voir le carton posé à sa gauche, sous le bureau, se mettre à bouger.

L’homme n’en a pas cru ses yeux. La boîte venait de reculer toute seule. Il s’est levé, a regardé attentivement autour de son bureau, mais n’a trouvé personne.

Sinan Akbiyik a éloigné le carton d’un coup de pied, puis s’est empressé de sortir et de voir devant la boutique si un intrus venait d’en partir. Aucune trace de ce qui aurait pu pousser l’objet, là non plus…

Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Venait-il d’assister à un phénomène paranormal ?

Ce que Sinan Akbiyik ignorait à ce moment-là, c’est qu’un chat était derrière tout cela. Il avait poussé le carton avant de disparaître en vitesse, sans laisser le temps au commerçant de le voir. Ce n’est qu’en visionnant les images de vidéosurveillance de l’établissement qu’il s’en est rendu compte.



w0lfb0y01 / Reddit

L’énigme du carton « hanté » a ainsi été résolue. La vidéo a été postée sur le réseau social Reddit et relayée par The Dodo. La voici :

Un chat qu’il connaît bien

Sinan Akbiyik n’a eu aucun mal à reconnaître le chat noir farceur, et pour cause ; il fait partie des félins errants de son quartier qu’il a l’habitude de nourrir et de choyer.

Après la petite frayeur, place à la rigolade. « C'était un beau moment. Je n’ai pas pu m’empêcher de rire », conclut-il.

Décidément, les chats ne manquent jamais d’imagination lorsqu’il s’agit pour eux de nous faire sursauter.