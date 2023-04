Un chat, pesant près de 15 kilos, entame un parcours du combattant pour s’offrir une nouvelle vie (vidéo)

L’obésité est un véritable fléau chez nos amis les animaux. Little T, comme certains de ses congénères, en a été victime il y a quelques mois. Ce chat de refuge pesait 15 kilos et peinait à séduire les adoptants potentiels. Il ne pouvait même pas marcher… A-t-il réussi à prendre un nouveau départ ?

Little T est arrivé au Blount County Animal Shelter, un refuge de l’État du Tennessee, à l’âge de 6 ans. Le félin avait été abandonné par son ancien propriétaire en raison d’allergies, rapporte Cole & Marmelade. Il n’a pas tardé à susciter l’inquiétude des bénévoles à cause de son poids, anormalement élevé.

En effet, Little T pesait environ 15 kilos, soit une dizaine de kilos de plus que le poids moyen d’un chat ! Entravé par son obésité, le matou rencontrait de nombreuses difficultés dans les gestes du quotidien. Il avait d’ailleurs sa propre chambre au refuge, et ne pouvait se déplacer qu’à l’aide d’un chariot tenu par ses bienfaiteurs.

Les bénévoles se faisaient beaucoup de souci à son sujet. Comment parviendrait-il à trouver une famille avec d’aussi graves problèmes de santé ? Heureusement, ils n’ont pas eu besoin de se poser la question bien longtemps : Elmeria Teffeteller, membre du refuge, a décidé de le ramener chez elle.

Kendra, sa fille, a voulu partager cette histoire sur les réseaux sociaux.

Un travail de longue haleine

En compagnie de son époux, Kenne, Elmeria a confectionné un harnais spécifique pour aider Little T à remarcher. Le matou a aussi suivi un régime vétérinaire strict, grâce au soutien du refuge et de la Smoky Mountain Animal Care Foundation.

L’amélioration de l’état de santé de Little T ne s’est pas faite du jour au lendemain : une perte de poids trop brutale chez l’animal peut être à l’origine d’autres maladies. Il est alors essentiel d’y aller étape par étape ; et c’est ce que la famille Teffeteller a fait.

Au bout de plusieurs mois d’efforts, Little T a perdu 8 kilos et retrouvé un poids beaucoup plus léger. Il a enfin eu la chance de savourer les choses simples de la vie : se balader, courir ou descendre les marches d’un escalier.

À l’aide de ses bienfaiteurs, Little T a pu s’offrir un nouveau départ alors que tout semblait perdu pour lui. Il a vécu des moments « extraordinaires » aux côtés de ses anges gardiens, qui espèrent que cette histoire encouragera d’autres personnes à tendre la main aux animaux de refuge, peu importe leur état de santé.