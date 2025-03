Un chat errant s’attache à un agent de sécurité et devient son compagnon de travail

Benjamin Aguila, agent de sécurité aux Philippines, travaille depuis peu avec un collègue très sympathique. Il s’agit de Sawacat, un félin qu’il a rencontré pendant l’une de ses gardes. L’animal lui a tenu compagnie durant quelques soirs et, depuis, les amis ne se sont plus jamais quittés.

Sawacat était pourtant un chat très indépendant au départ. Benjamin l’a rencontré en fin d’année 2024 tandis qu’il travaillait de 6h à 18h, comme l’a mentionné Inquirer. L’homme a tenté d’approcher le quadrupède, mais ce dernier n’était pas encore prêt à lui offrir sa confiance. Il partait se cacher, puis finissait toujours par revenir.

Benjamin Aguila

Une confiance progressive

Sawacat semblait curieux de découvrir l’humain qui se trouvait sur son chemin. En effet, même s’il était méfiant, il venait constamment s’installer sous son bureau. Il appréciait sa présence, car lui non plus n’était plus seul désormais. Finalement, la boule de poils a commencé à baisser sa garde et un lien s’est créé entre l’homme et lui.

Benjamin, de son côté, est vite tombé sous le charme du quadrupède. D’autant plus que ce dernier était extrêmement loyal, car il ne le laissait jamais tomber : « Peu importe que je travaille de jour ou de nuit, il a toujours été à mes côtés ou sur mon bureau. J'aime les chats depuis longtemps et je plains toujours ceux qui n'ont nulle part où aller », confiait Benjamin.

Pour ce dernier, adopter Sawacat était une évidence. La boule de poils fait désormais partie de la famille ! Si Benjamin le pouvait, il ferait de même pour chaque félin qu’il croise. Évidemment, cela ne serait pas sain, alors il se contente de les nourrir sur ses différents lieux de travail et de leur apporter du bonheur : « Je vous aime tous et chacun de vous m'inspire. Je ferai tout mon possible pour que vous restiez en sécurité et que vous n'ayez jamais faim », partageait-il dans un message adressé aux félins.