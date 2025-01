En sollicitant sa maîtresse lorsqu’il veut courir dans sa roue d’exercice, ce Ragdoll est devenu sans le vouloir son nouveau coach personnel (vidéo)

Pour les chats d’intérieur, il est assez courant de s’empâter et il est alors nécessaire pour leur santé de leur faire perdre quelques kilos. Leurs maîtres ont pour cela plusieurs options telles que le changement d’alimentation ou encore les équipements ludiques. La maîtresse d’Evie, une ravissante Ragdoll, a, pour sa part, choisi d’installer une roue d’exercice pour permettre à la minette de se dépenser. Elle ne s’imaginait pas que cet équipement serait également très utile à sa propre condition physique !

Un coach personnel

Dans une vidéo Instagram, la maîtresse d’Evie montre comment sa chatte qui ne veut pas effectuer ses exercices seule insiste pour qu’elle vienne faire tourner la roue à sa place.

© theflooftales / Instagram

« On dit que les chats sont des animaux de compagnie qui demandent peu d’entretien », écrit la jeune femme en légende, « mais là, je fais tourner une énorme roue pour elle. »

La maîtresse d’Evie tient à préciser que la chatte est tout à fait capable de faire tourner la roue en courant elle-même. Elle aime simplement avoir de la compagnie pendant ses séances d’exercice.

© theflooftales / Instagram

« Elle insiste pour que je m'implique », continue la jeune femme qui imagine qu’Evie lui miaule d’aller plus vite ou de travailler ses squats. « Elle me crie littéralement dessus pour que je vienne la rejoindre. Mais c'est un bon exercice, pour être honnête (pour nous 2). » En réalité, cette roue d'exercice lui permet certainement de faire plus d'exercice qu'à son chat !

Des internautes hilares

Relayée par PetHelpful, cette amusante vidéo a beaucoup plu aux internautes qui ont laissé plus de 6800 « J’aime » en moins de 5 jours. La plupart des spectateurs ont trouvé cette habitude aussi hilarante qu’adorable et ont tenu à laisser de joyeux commentaires. Selon eux, Evie serait le meilleur des entraîneurs personnels.

A lire aussi : Le chat emblématique et adoré de tout le personnel d’un restaurant gastronomique se bat pour sa vie

© theflooftales / Instagram

« C'est une bonne entraîneuse ; très motivante », a ainsi écrit un spectateur. « Elle t’encourage, tu l’encourages, gagnant-gagnant ! », a ajouté un autre internaute.

L’exercice de la roue semble en effet aussi bénéfique à Evie qu’à sa maîtresse. Si le véritable défi est parfois d’amener les chats à utiliser ce type d’équipement, cette dernière a trouvé la solution en donnant de sa personne. Que ne ferait-on pas pour nos boules de poils bien-aimées ?