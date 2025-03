Des images révèlent les raisons pour lesquelles cette propriétaire a décidé d’accueillir un deuxième chat dans son foyer (vidéo)

La propriétaire de Ringo commençait à éprouver quelques inquiétudes face à son chat qui semblait souffrir de solitude. Son monde a changé lorsqu’une décision majeure a été prise : faire de la place pour un autre petit félin. Depuis, les jours ne sont plus les mêmes.

Il existe une multitude de raisons pour lesquelles on souhaite adopter un autre animal. Pour cette propriétaire, il s’agissait de répondre à un besoin de son chat, expliquait Cattime. Pour illustrer son propos, elle a partagé avec les internautes une magnifique vidéo, témoignant de la corrélation entre l’amélioration de l’humeur de son chat et son amitié avec son nouvel acolyte.

@ringodanyan / Instagram

Une certaine mélancolie

Le début de la vidéo partagée sur le compte Instagram « @ringodanyan », montre à quel point Ringo, connu par ailleurs pour être un fin mélomane, se sentait seul lorsqu’il était l’unique chat dans son foyer. On voit le chat dormir à différents moments de la journée, puis regarder son ombre dans la vitre, comme s’il cherchait un double. Devant ces constatations alarmantes, la propriétaire a décidé d’agir pour le bien-être de son animal.

@ringodanyan / Instagram

« Pourquoi as-tu pris un deuxième chat ? »

C’est sans doute une question que la maîtresse de Ringo a entendu de nombreuses fois. Elle a choisi d’y répondre en images. Le changement entre la vie en solitaire de Ringo et après l’arrivée de sa nouvelle amie, Mango, est impressionnant. On voit que les 2 chats s’amusent, partagent tout ensemble, se toilettent, dorment dans un adorable lit superposé et s’amusent évidemment la plupart du temps.

Émouvantes, les images montrent que certains félins ont besoin d’une compagnie pour se mettre en mouvement.

Plus d’1 million de vues pour le nouveau duo

En quelques jours, Ringo et Mango sont devenus de vraies stars de la Toile. Il faut dire que les images sont craquantes et amènent à penser que la propriétaire a agi pour le mieux concernant son chat.

Mango a amené beaucoup d’énergie dans la vie de Ringo, et il semble en être pleinement conscient. Si un temps d’adaptation est parfois nécessaire lors d’une nouvelle cohabitation, les 2 animaux ont très vite pris leurs marques ensemble, auprès de leur maman également.

@ringodanyan / Instagram

Les internautes sont nombreux à tisser des liens avec leur propre expérience. L’un d’entre eux expliquait : « C’est exactement pour cette raison que j’ai eu un deuxième chat ». Un autre soulignait l’évidente amitié en exprimant : « Ringo a l’air tellement plus heureux avec Mango dans les parages ».