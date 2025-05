Une femme filme sa routine matinale avec ses 20 chats et son chien (vidéo)

Pour Karly, les journées commencent très tôt. La femme vit avec une vingtaine d’animaux dont elle s’occupe à merveille. Mais être une bonne propriétaire pour autant de boules de poils implique de nombreuses responsabilités et une rigueur sans nom. La bienfaitrice a décidé de filmer sa routine matinale pour montrer à quoi ressemblent ses journées.

S’occuper d’un chat ou d’un chien est déjà une immense responsabilité. Cela demande du temps, de l’énergie et des moyens financiers. Alors, imaginez être à la place de Karly, une sauveteuse d’animaux, actuellement propriétaire de 20 chats et d’un chien ! La femme n’a pas le droit au repos, car elle a une maison bien remplie à faire tourner.

Pour avoir le temps de tout faire, ses journées commencent aux alentours de 5 heures du matin, comme elle l’a raconté à Newsweek. Pendant environ 2 heures après s’être levée, Karly nourrit ses félins et nettoie leurs nombreux espaces de vie. Un quotidien à 100 à l’heure, qu’elle qualifie de « travail à temps plein ».

Une femme au grand cœur

Si autant d’animaux vivent chez elle, c’est parce que la bienfaitrice a commencé à aider des chats errants il y a quelques années. Karly, à son échelle, souhaitait offrir une seconde chance aux félins des rues dont personne ne voulait. Ces derniers, en extérieur, avaient une vie particulièrement difficile.

Les faire séjourner à l’intérieur est parfois compliqué, mais ils finissent par se détendre en comprenant qu’ils n’auront plus jamais à se battre pour de la nourriture, ou pour être en sécurité : « J'accueille les chats sauvages qui ne peuvent généralement pas être adoptés. Il faut du temps et de la patience pour les habituer à la vie en intérieur, mais ils finissent tous par l'adorer et sont tellement heureux ! », indiquait Karly.

@catladyburner / TikTok

Un sanctuaire chaleureux

Cette dernière a ajouté que les félins les plus sociables se faisaient adopter, tandis que les autres restaient chez elle. C’est de cette façon qu’elle s’est retrouvée avec 20 chats et elle est infiniment reconnaissante de pouvoir leur offrir une vie bien plus paisible que celle qu’ils avaient autrefois.

Les quadrupèdes, quant à eux, ont la chance d’être tombés sur cette femme au si grand cœur. Laquelle est prête à réaliser de nombreux sacrifices pour qu’ils soient heureux.