Un chat miraculé retrouve sa famille lors d'un accident de la route après 536 jours de disparition

Cat le chat était introuvable depuis un an et demi. Alors que ses propriétaires pensaient ne plus jamais le revoir, un vétérinaire les a appelés pour leur annoncé qu’il venait d’être retrouvé sain et sauf.

Le fait d’identifier son animal de compagnie est non seulement obligatoire, mais cela permet en plus de garder toutes les chances de le retrouver en cas de perte. C’est précisément ce que démontre l’histoire de Cat, un chat qui est revenu à la maison après une très longue absence, comme le raconte The Dodo.

Cat avait été adopté par Mindy et Luke Criner au refuge Peninsula Regional Animal Shelter, situé dans l’Etat de la Virginie (Est des Etats-Unis). Extrêmement réservé, le félin n’avait pourtant pas mis longtemps à se faire une place au sein de sa nouvelle famille. Il était d’ailleurs ravi d’en accueillir le nouveau membre par la suite, le bébé de Mindy et Luke.

Malheureusement, Cat a disparu sans laisser de traces, alors qu’il avait l’habitude de s’amuser dans le jardin de ses maîtres. Ces derniers ont tout essayé pour le localiser, mais sans succès : affiches, recherches sur le terrain, publications sur les réseaux sociaux, nourriture, abris et affaires portant des odeurs familières disposés un peu partout… Aucun de ces stratagèmes n’a porté ses fruits.

Mindy et Luke voulaient garder espoir, car leur chat portait une puce d’identification, mais plus le temps passait, plus leur optimisme tendait à s’étioler.

Toutefois, 536 jours après le départ de Cat, un vétérinaire leur a laissé un message vocal pour leur annonçait que leur chat venait d’être retrouvé. Depuis un an, l’animal était nourri par un homme qui le croyait errant. Cat avait ensuite été victime d’un accident de la route, d’où sa prise en charge par le vétérinaire, qui l’a soigné et vérifié la présence d’une puce. C’est ainsi qu’il a pu obtenir les coordonnées des Criner.

Extrêmement émue, Mindy s’est rendue chez la personne qui avait pris soin de Cat. Son chat l’attendait près de la porte, sagement assis. Il a fini par reconnaître sa maman d’adoption. Les retrouvailles ont été, évidemment, pleines de joie.

De retour à la maison, Cat a rapidement retrouvé ses repères et ses bonnes vieilles habitudes. Comme s’il n’en était jamais parti…