Elle protégeait ses chatons dans un jardin en ruine, aujourd'hui c'est à son tour d'être aimée

Star peut respirer. Cette chatte ayant déjà fait l’épuisante expérience de la maternité dans la rue n’aura plus à la revivre. La portée qu’elle a récemment eue au milieu des détritus dans un jardin sera sa dernière. Une association prévenue par le bon samaritain qui l’a découverte lui est venue en aide.

Si elle n’a pas encore été adoptée, Star mène déjà une vie bien différente que celle qui était la sienne jusqu’ici. Elle en a fini avec l’errance et l’avenir de ses chatons est assuré.

La féline avait été repérée récemment par un passant. Elle se trouvait alors dans un jardin rempli de débris à Sydney, en Australie. En s’approchant, la personne s’était rendu compte qu’elle allaitait et protégeait 3 chatons de 2 semaines.



Cette chatte avait eu plusieurs portées avant celle-ci. Elle les avait toutes élevées dans ce jardin. Le propriétaire des lieux avait soit vendu, soit donné ses bébés.

Informée de la situation, l’association locale Kittie Kat Rescue Inc. est immédiatement passée à l’action en envoyant une bénévole sur les lieux.

Star et ses petits ont été pris en charge et confiés à une famille d’accueil. La maman était ravie de pouvoir élever sa progéniture en ayant un toit au-dessus de la tête et de la nourriture à volonté.



Après avoir passé le cap du sevrage, les chatons ont rapidement rejoint leurs familles pour toujours. Leur mère n’a pas encore connu cette chance, mais les bénévoles sont convaincus qu’elle leur emboîtera bientôt le pas, car elle a tout pour combler ses futurs humains de bonheur.



« Elle mérite une vie sûre et heureuse »

« Star est encore un peu timide, mais elle a commencé à créer des liens avec ses humains, indique, en effet, Kittie Kat Rescue Inc. à The Dodo. Elle apprécie l'affection à sa façon, ce qui est une étape importante, compte tenu de sa timidité. C'est une grande gourmande et elle adore se prélasser au soleil. »

Ses bienfaiteurs lui cherchent un foyer calme, idéalement sans autre animal de compagnie ni enfant. « Nous espérons que Star trouvera une famille aimante qui la chérira pour toutes ses bizarreries. Elle mérite une vie sûre et heureuse où elle n’aura plus jamais à affronter la dure réalité de la rue », conclut l’association.