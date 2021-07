Un chat en mauvaise santé secouru par une association, prend sous son aile les nouveaux rescapés

Après avoir surmonté tous ses problèmes de santé et de croissance, Bubblegum le chaton a bien grandi et s’est mis à réconforter ses jeunes congénères. Il attend désormais de trouver une famille aimante.

A son arrivée au refuge Alley Cat Rescue à Los Angeles, Bubblegum était très mal en point. Il était le plus petit chaton de sa portée, mais aussi le plus faible, raconte Love Meow.

Âgé de 10 jours, il ne pesait que 71 grammes. Puis, alors que ses frères et sœurs commençaient à jouer et à courir, Bubblegum essayait vainement de suivre leur rythme, mais n’y parvenait pas. L’équipe d’Alley Cat Rescue lui a accordé davantage d’attention pour l’aider à prendre des forces et du poids.

Alley Cat Rescue / Facebook

A 2 mois, le chaton accusait toujours un retard de croissance, n’affichant que 450 grammes sur la balance, mais il continuait de progresser et se montrait extrêmement déterminé. Il cherchait systématiquement à franchir les obstacles, à grimper et à rattraper les jambes des bénévoles.

Tous les chatons de sa portée ont fini par être adoptés, mais Bubblegum avait encore besoin de soins et de grandir avant de leur emboîter le pas. Finalement, après une batterie d’examens vétérinaires, la cause de ses problèmes de santé et de développement a pu être identifiée. Le petit félin souffrait d’un shunt porto-systémique congénital, une malformation vasculaire rare qui affecte la filtration du sang par le rein et favorisant l’accumulation de toxines et de nutriments dans l’organisme.

Le chaton chétif et malade est devenu un grand frère pour ses jeunes congénères en difficulté

Heureusement, grâce aux traitements et à une alimentation adaptée, la maladie n’était plus qu’un mauvais souvenir pour Bubblegum, qui a bien grandi depuis. Confié à une famille d’accueil, il est devenu un jeune chat très joueur, débordant d’énergie et d’assurance. Sa spécialité : s’accaparer toutes les boîtes de la maison et les vider pour pouvoir y jouer tranquillement.

Alley Cat Rescue / Facebook

On lui a ensuite présenté 2 chatons qui avaient, eux aussi, beaucoup souffert. Atticus et Sheffield ont peu à peu remonté la pente, et Bubblegum était ravi de les rencontrer.

Alley Cat Rescue / Facebook

Il les a placés sous son aile, endossant le rôle de grand frère pour ses jeunes congénères. Sa présence à leurs côtés leur est très précieuse, puisqu’il les protège, réconforte et occupe en jouant avec eux.

Alley Cat Rescue / Facebook

Désormais en bonne santé, Bubblegum est enfin prêt à être adopté. Alley Cat Rescue s’emploie à lui trouver le meilleur foyer possible.

A lire aussi : Doté d’une volonté de fer, ce chaton maigre et en mauvaise santé est bien décidé à vivre

Alley Cat Rescue / Facebook