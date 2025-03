Un chat terrifié par son abandon à l'aéroport se cache sous un escalator jusqu'à l'intervention d'une vétérinaire (vidéo)

N’ayant pas pu emmener son chat à cause de documents manquants, un voyageur a décidé de prendre l’avion sans lui, l’abandonnant à son propre sort à l’aéroport. Prévenue, une vétérinaire au grand cœur a volé à son secours.

Rana Hamieh, alias « @giddykittykat » sur TikTok, est une vétérinaire libanaise qui vient en aide aux animaux des rues. Nous vous avions raconté, dans un précédent article, comment elle avait porté secours à une chatte errante enceinte appelée Biscuits.

Plus récemment, c’est un chat abandonné dans un aéroport qu’elle a sauvé. Le pauvre matou au pelage roux errait seul à l’aéroport Rafic Hariri de Beyrouth après avoir été délaissé par sa famille. Rana Hamieh en a été informée par une connaissance qui y travaille et s’est aussitôt rendue sur les lieux.

« Son propriétaire n'avait pas les papiers nécessaires pour qu’il embarque sur le vol, explique la vétérinaire de 30 ans à Newsweek. Il a donc décidé de l'abandonner à l'aéroport ».

Il l’a laissé livré à lui-même, au milieu de quelques affaires. Le malheureux félin tentait désespérément de se cacher sous un escalator. Il aurait même reçu des coups de la part d’« enfants ignorants », d’après Rana Hamieh.



@giddykittykat / TikTok

« Il était complètement terrifié, poursuit-elle. Le pauvre bébé était effrayé à cause de toute l'agitation autour de lui ».

« Un garçon très fort et résilient »

Elle l’a emmené chez elle pour le réconforter, l’examiner et le soigner. Elle lui a notamment administré un traitement pour prévenir les saignements et a nettoyé et pansé ses blessures.

« J'étais inquiète en voyant quelques blessures traumatiques sur son corps, mais heureusement, il n'y avait pas d'hémorragie interne », indique Rana Hamieh, qui l’a ensuite confié à une famille d’accueil. Elle l’aurait volontiers gardé, mais elle ne peut le faire, car elle doit déjà s’occuper de plusieurs autres chats malades.

« Heureusement, il se porte très bien en famille d'accueil et j'espère qu'il sera bientôt adopté ! C'est un garçon très fort et résilient, et il s'est rapidement rétabli compte tenu de tous les traumatismes qu'il a dû endurer », conclut-elle.

